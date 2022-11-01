Erkek Deniz Şortu Modellerinde Kaliteli Ürün Nasıl Seçilir?

Yaz ayları henüz yakın sayılmaz ancak hem yaz öncesi alışverişinde hem de havuz gibi alanlarda kullanım için, deniz şortu ve havuz şortu, erkekler için önemli parçalar arasında. Erkek plaj giyim modasının ayrılmaz parçası olan deniz şortunda, rastgele bir model tercih etmek oldukça yanlış. Cilde doğrudan temas eden, tarzı ortaya koyan ve yüzme deneyimini etkileyen deniz şortu modellerinde kalite standartlarına dikkat edilmeli. Peki her anlamda kaliteli bir erkek mayo, deniz şortu nasıl olmalı?

Hareket Özgürlüğü

Erkek mayo modellerinde olması gereken ilk özellik, esnek yapısı ile hareket özgürlüğünü kısıtlamaması. Denizde, havuzda yüzme esnasında rahat ettirmeyen bir mayo tasarımı ne olursa olsun tercih edilmemeli. Yüzmenin keyfini çıkarmak, sosyalleşmek ve tatili yaşamak adına şortların kumaş formu buna uygun olmalıdır. Enek yüzme şortları hareket özgürlüğünü kısıtlamamanın yanı sıra, esnek bel bandı seçenekleri de barındırıyor. Bu da şortu giyme ve çıkarma anında rahat bir deneyim yaratıyor.

Su Tahliyesi Teknolojisi

Erkek havuz şortu modellerinde aranması gereken önemli özellikler içinde, su tahliyesi delikleri de yer alıyor. Havuzda, denizde yüzerken özellikle suya hızlı bir şekilde atlandığında, klasik bir deniz şortu su kabarcıkları nedeniyle şişkin ve kötü bir görünüme sahip oluyor. Kaliteli deniz şortu modellerinde ise su tahliyesi için yer alan delikler, bu görünümün önüne geçiyor. Deniz ve havuz şortlarında bu nedenle su tahliyesi özelliği, önemsenmesi gereken bir konu.

Sürdürülebilir ve Çevreci Modeller

Erkek deniz şortu satın alırken diğer bir önemli nokta da tabii ki markanın sürdürülebilirlik yaklaşımı. Polyester, deniz mayolarında en çok tercih edilen kumaş yapısı içinde yer alıyor. Ancak günümüzde çevre dostu markalar, geri dönüştürülmüş kumaştan üretilmiş ürünleri ile dünyanın varlıklarını, değerlerini koruma adına öne çıkıyor. Fransa’da, 1970’lerin St. Tropez plaj giyim modasından esinlenmiş ikonik bir marka olan Vilebrequin, erkek deniz ve havuz şortu modellerinde tam olarak bunu sunuyor. Marka, deniz-havuz şortu ürünlerinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor.

Vilebrequin, St. Tropez’in vintage giyim modasından ilham almış tasarım kimliği, sorumlu marka anlayışı ve esnek hareket alanı sunan harika mayo modelleri ile erkek plaj giyimde fark yaratan bir marka olmayı sürdürüyor. Vilebrequin online satış mağazası üzerinden markanın mayo ve deniz şortu ürünlerini inceleyebilir, dilerseniz baba oğul ya da anne kız mayo-şort setleri ile plajda ailece geçirdiğiniz zamanlara renk katabilirsiniz.

Galeri