Başkan Cin, Pendik’in 2023 Vizyonu’nu Anlattı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin “Pendik 2023 Vizyon Buluşmaları” toplantısında sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek hizmet ve yatırımları anlattı.

Toplantıda konuşan Başkan Ahmet Cin: “2019’da görevimizin başına geldik ve bizler de bu emaneti layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Pendik Belediyesi olarak seçim öncesinde vaad etmiş olduğumuz konuları 3 kategoride değerlendirmiştik. Kendi belediye bütçemizle planladığımız projelerin büyük kısmını hamdolsun gerçekleştirdik.” dedi.

Pendik Belediyesi yatırım ve hizmetlerini anlattığı “Pendik 2023 Vizyon Buluşmaları” toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya,siyasi parti temsilcileri,çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri,ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda ilçe genelinde bitmiş ve planlanan yatırım ve hizmetleri anlatan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: “2019’da görevimizin başına geldik ve bizler de bu emaneti layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Pendik Belediyesi olarak seçim öncesinde vaad etmiş olduğumuz konuları 3 kategoride değerlendirmiştik. Kendi belediye bütçemizle planladığımız projelerin büyük kısmını hamdolsun gerçekleştirdik. Bakanlıklarımızla planladığımız projelerimizi de gerçekleştirdik. En büyük üç tanesini saymamız gerekirse Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden bir tanesi olan Pendik Millet Bahçesi’ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla açmış olduk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın hizmete girmesini sağlamış olduk ve kentsel dönüşümle ilgili de çalışmalarımızı yaptık ve takiplerimizi sürdürüyoruz.” ifadelerinde bulundu.

“Yatırımda öncü belediyelerdeniz”

Başkan Ahmet Cin “Pendik 2023 Vizyon Buluşmaları” toplantısındaki konuşmasında planlanan hizmetlerin yanı sıra Pendik’te 3,5 yılda yapılan yatırım ve hizmetlerden de bahsetti. Pendik Belediyesinin yatırımda öncü belediyelerden olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Cin: “Pendik Belediyesi olarak yatırımlarda İstanbul’da belediyeler arasında öncülerdeniz. Şuan ilçemizde çok büyük bir kentsel dönüşüm projesi yürütmekteyiz. Gençlerimiz için geçen sene yaptığımız gibi üniversiteye yeni geçen, ilk defa kazanmış öğrencilerimize 2 Bin TL’lik destekte bulunuyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için kültür-sanat etkinlikleri ve eğitimlerimiz devam ediyor. Gençlik kampımız vardı bu yıl da çocuklarımız için Pendik Masal Parkı’nı açtık.” dedi.

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