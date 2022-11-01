Olan oluyor,

Olmayan da olmuyor.

Ve ben olanın olduğuna üzülüyorum,

Olmayanın da olmadığına.

Hayret ederek geçiyor ömrüm yaşadıklarıma, duyduklarıma,

Şahit olduklarıma.

Bu halim yeni de değil,

Kendimi bildim bileli.

Bir türlü aldanmanın ezeli şifasına erişemedim,

Hastayım.

Hani inanmasam kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağına,

Boynuzlu koçun, boynuzsuzdan hakkını soracağına,

Ama biliyorum ve inanıyorum ki,

Bir gün herkes ölecek, insanlar da, kuşlar da, balıklar da, ağaçlar da.

Herkes zerre kadar olsa bile yaptığı iyiliğin, kötülüğün karşılığını görecek.

Herkes yaptıklarının, sebep olduklarının, konuştuklarının, sustuklarının karşılığını alacak.

Herkes hak ettiği her ne ise ona kavuşacak.

Amenna.