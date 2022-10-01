İSKİ atık su arıtma tesisi açılışında Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Yazıcı, bir grubun saldırısına uğradı

Tuzla’da düzenlenen İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine katılan ve “Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya törene katılan bazı kişiler saldırdı.

Başkan Yazıcı, makam aracına binerek oradan uzaklaşırken şahıslar Başkan Yazıcı’yı aracına kadar takip etti.

Tuzla’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da katılımıyla İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreni düzenlendi.

Çalışmaların önceki etabını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı anan Başkan Yazıcı kürsüde “Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuşma yaptığı sırada bazı kişiler Yazıcı’nın sözünü keserek konuşmasına engel oldu. Konuşmaların ardından Başkan Yazıcı’yı makam aracına kadar takip eden şahıslar Başkan Yazıcı’ya saldırdı. Başkan Yazıcı makam aracına binerek oradan uzaklaştı.

Yazıcı; Tesisin 2. ve 3. Etap yatırımını yapan Topbaş ve Erdoğan’a teşekkür etti ortalık karıştı

2017 yılında ihale edilen, 2018 yılında yapımına başlanan Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 3. Etap yatırımının açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Yazıcı, tesisin birinci etap yatırımını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, tesis yatırımını büyüterek 2. Etap yatırımını yapan ve açılışı yapılan 3. Etap yatırımını başlatan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, başlayan yatırımı tamamlayarak açılış aşamasına getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevcut yönetimi ve başkanına teşekkür etti.

Saldırılara Rağmen Konuşmasını Tamamladı

Yazıcı’nın konuşmasında, tesisin İstanbul’a kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş’a teşekkür etmesine bir grup tepki gösterdi. Tepkilere rağmen başkan Yazıcı konuşmasına devam etti.

Konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Tuzla’ya verdiği sözleri hatırlatan başkan Yazıcı, geride kalan 3,5 yıllık hizmet döneminde bahse konu işlerde bir ilerleme olmadığını, her platformda olduğu gibi bu platformda da verilen bu sözleri hatırlatmanın görevi olduğunu ifade etti.

Yazıcı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı taahhüt edilen, Tuzla-Tavşantepe Metro Hattı Yatırımı, Tuzla-Organize Sanayi Metro Hattı Yatırımı, Hacetderesi Peyzaj Projesi, Kamil Abdüş Gölü Çevre Düzenlemesi, Aydıntepe – Sabiha Gökçen Yolu, Benim Köyüm Benim Çiftliğim projesi, TEM Yan Yol projesinin bir an önce yapımını talep etmesine, bir grup tepki göstererek konuşmasını engellemeye çalıştı. Protestoya rağmen Yazıcı konuşmasını tamamlayarak yerine oturdu.

Başkan Yazıcı’nın Cumhurbaşkanı’na yönelik sözlerine devam etmesi üzerine, Başkan Yazıcı tören alanından ayrılırken bağrışan grup Başkan Yazıcı’nın üzerine doğru yürüdü. Başkan Yazıcı, Korumaları ve emniyet güçleri tarafından güvenlik çemberi içinde olay yerinden ayrılması sağlandı.

Yazıcı’nın salondan ayrılmasından sonra kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı’nın kendisinin muhatabı olmadığını söyledi.

Başkan Yazıcı, Bu projelerin ilerlemediğini dile getirmek Benim Görevim!..

Başkan Yazıcı, konuşmasının partililer tarafından tepki gösterilen bölümünde ” 3,5 yıldır bu projelerde bir ilerleme kaydedilmemesini iletmem lazım. Bu benim görevim. Bugün bu fırsat ile İstanbul’un büyük yükünü çeken Tuzla’nın Belediye Başkanı olarak, 280 bin Tuzlalı adına bu projelerin hayata geçirilmesini istiyorum. Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu ve 1998 yılında planlayan ve birinci etabını başlatan hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullanırken, gelen sözlü saldırılar üzerine konuşmasına şöyle devam etti: ” Çok üzülüyorum. Bir Tuzlalı, bir İstanbullu olarak bundan hicap duydum. Ne yaparsanız yapın, görüşünüz ne olursa olsun, her şeyi eleştirebilirsiniz, gerçek şu, 3 dönem belediye başkanlığı yapmış bir olarak, 30 yıl önce İstanbul’da 4 yıl belediye başkanlığı yapmış olan Recep Tayyip Erdoğan’ın sadece Tuzla’ya yapmış olduğu yatırımları bir haftada anlatamam.” dedi.

Sosyal Medyada da gündem oldu;

#TuzladaNeOldu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, uğradığı saldırının ardından, yaşananları anlatan bir tweet serisi yayınladı.

İşte o tweetler:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Ekim Salı, Saat 11:30’da açılışı yapılacak Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programına davet edildim. Davete icabet ettim. Programa katıldım.”

“2017’de ihalesi yapılan, 2018’de yapımına başlanan tesisisin açılışı münasebetiyle bir konuşma yaptım. Konuşmamda, tesis ile ilgili teşekkür edilmesi gerekenlere teşekkür ettim, tebrik edilmesi gerekenleri tebrik ettim.”

“Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni büyük bir çevre vizyonu olarak başlatan dönemin belediye başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve 2. Etap Yatırımını tamamlayıp, 3. Etap yatırımını başlatan Sayın Kadir Topbaş’a teşekkür ettim.”

“Bu çevre vizyonunu takip ederek, 3. Etap yatırımını geç de olsa tamamlayan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve başkanını tebrik ettim, kendilerine teşekkür ettim.”

“Tuzla için imkan bulduğum bütün platformlarda dile getirdiğim üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan ve yönetimine; Tuzla’ya söz verdikleri, görev, yetki ve sorumluluklarında bulunan işleri nezaketle hatırlattım.”

“3. Etap yatırımı tamamlanan tesisin banisi Cumhurbaşkanımız ve onun izinden giderek yatırıma devam eden Sayın Kadir Topbaş’a yaptığım teşekküre, salonda bulunan, demokrasiden, söz hakkından nasibini almamış bir kısım katılımcılar tepki gösterdiler.”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’ya söz verdiği yatırımları, belediye yönetimi ve sayın başkana bizzat hatırlatmam ve bunları talep etmem de aynı grup tarafından tepkiyle karşılandı. Konuşma hakkıma saldırıldı. Bu saldırıya rağmen haklı talebimi dile getirdim.”

“ Konuşmamın ardından fiziki şiddete varan bir saldırıya uğradım. Emniyet güçlerimiz eşliğinde açılış alanından ayrıldım. Söz hakkına yönelmiş bu gözü dönmüş saldırıdan dehşete düştüm.”

“ Maalesef, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıktan dolayı alandan ayrılmamdan sonra yaptığı konuşmada; “provokasyon yaptığım”, “muhatabı olmadığım”, “1,5 sene sonra olmayacağım” vurguları yaparak, konuşmasında saldırıyı devam ettirmiş.”

“Sayın başkanı yaptığım konuşmayı bir kez daha dinlemeye davet ediyorum. İlgi duyan herkes bakabilir. Konuşmamda hiçbir hakaret, tahrik edici bir cümle, nezaketsizlik yok. Zaten olamaz. Ağırbaşlı bir hak araması var. Rahatsız oldular diye hakkımızdan vaz mı geçelim? “

“ Tuzla’ya yapılan yatırımlarda hakkı teslim etmemizi, Tuzla’nın haklı taleplerini dile getirmemizi, holiganlarıyla engelleyeceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Hakkı olanın hakkını teslim etmeye, hakkımız olanı istemeye devam edeceğiz.”

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