Başkan Odabaşı, AK Parti Grubu dersinize hiç çalışmıyorsunuz!

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, meclis tartışmaları esnasında AK Partili Koyunoğlu’nun iddialarına hemen cevap verdi.

Koşuyolu Spor Kompleksinin yapılması hakkında ise; Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İl Müdürlüğüyle Kadıköy Belediyesi arasındayaşanan süreci aktardı.

Başkan Odabaşı, “Ahmet bey Koşuyolu Spor Kompleksi hakkında cevap vermedim, yüzünüz kızarmasın diye cevap vermedim.

O konuda hukuki problem bitti. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz dedi ki; -Başkanım size bir kaynak sağlayalım. Tamam dedik çok sevindik ve bizi Gençlik ve Spor Bakanı ilegörüştürdü, sayın bakanım da dedi ki; -Başkanım biz buraya size bir kaynak sağlayalım, Bizde -hayhay dedik.

Hemen verdik projeyi, dediler ki şu eksik onu da tamamladık onu da verdik, en sonunda sayın Gençlik ve Spor İl müdürümüze dedim ki; -sayın müdürüm para vermiyorsanız söyleyin yapalım yada biz projeyi değiştirmeyi düşünüyoruz artık, – hayır dur vereceğim dedi,. Bir ay önce yine bir şey istediler tekrar gönderdim şimdi bakanlıktan para verecekler mi vermeyecekler mi onun yanıtını bekliyorum.

-Bakanlık dese ki -ben para vermeyeceğim, ben burayı hemen bitireceğim eğer hesap soracaksan git Gençlik ve Spor Bakanından hesap sor hesap soracaksan atamış olduğu il müdüründen hesap sor. Ha bugün ha yarın deyip duruyorlar. Buradan da sesleniyorum vereceksiniz verin vermeyecekseniz vermeyin.

Diğer dile getirdiğiniz konularda da bizler gereğini yapıyoruz, lakin şov yapmadan gereğini yapıyoruz. Yani Gaziler gününde gazilerimize yönelik ziyaretler yaptık, hayvanları koruma gününde de etkinlikler yaptık ve bu çalışmalarımızı reklam amaçlı değil usulünce yaptık, Tarihi Çarşı’da yürütülen çalışmalarımızın en önemli kısmının altyapı yenileme işleri olduğunu belirtmek isterim. Yani yıllardır altyapı konusunda ciddi bir çalışma yapılmamış olan bu çarşıda yürütülen çalışmalarımızda atıksu, temiz su, telefon, elektrik, doğalgaz gibi yer altı tesisatlarının yenilenmesi gibi bir takım zor çalışmaların yapılmasının kolay olmadığını düşünmek gerekir. Dolayısıyla altyapısı sağlam olmayan bir yolun üstü de sağlam olmaz elbette. Bu çalışmalarımız tamamlanınca kalıcı ve güzel bir iş ortaya çıkmış olacaktır ” dedi.