AK Partili Koyunoğlu, Koşuyolu Spor Kompleksi ne zaman bitecek?

Kadıköy Belediyesi 2023 Yılı Tahmini Bütçe Görüşmelerinin yapıldığı Meclis Toplantısında AK Parti Meclis Üyesi aynı zamanda Grup Başkan Vekili Ahmet Koyunoğlu, söz alarak Şerdil Başkan’a yönelik yaptığı konuşmasında,

“Fikirtepe mahallesinde 24 katlı bir rezidansta meydana gelen yangın sonucu ölenlere ve Bartın’da meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum.

Şerdil Başkan Fikirtepe’deki olayla ilgili merkezi yönetimi suçlamak istedi. İtfaiye raporları henüz çıkmadı itfaiye raporları çıktımı bilmiyorum ama bu doğrultuda gerekli incelemeler yapılır devam eder burada herhangi bir kurumu zan altında bırakmak etik değil. Soruşturmaya tabi olan bir konu” dedi.

AK Partili Koyunoğlu, “Kadıköy Belediyesi Meclisi’nin 2023 stratejik Plan Performans Programı ve Tahmini Bütçe hakkında AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım.

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen müdürlerimize ve bu çalışmada yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütçe stratejik plan ve performans programını değerlendirdiğimizde şu tespitleri yapmış bulunmaktayız.

Öncelikle 2 milyar 450 milyon tl’lik bir bütçe İstanbul’un birçok ilçesinden fazla olmakla Kadıköy’e yakışan hatta bize göre Kadıköy’ümüzün daha da fazlasını hak ettiği rakamsal bir büyüklüktür. Bu bütçenin yeni yılda yatırımlarla Kadıköy’ümüzün güzelleşmesine gelişmesine katkıda bulunasını arzu ederiz.

Ancak birazdan inceleyeceğimiz bütçe kalemleri bunun pek de amaçlanmadığını ve sıradan bir yılın daha geçirilmesini planlandığını göstermektedir. Biliyorsunuz bütçe rakamsal uyum gerçekliğini ifade eder ancak hatırlarsınız geçen yıl belediye başkanı bütçedeki rakamsal eksikleri ve uyumsuzlukları savunmaya çalışırken her şey para değil tarzında demagojik bir söylem geliştirmiş ve bunu defalarca kez paylaşmıştır. Aynı tarz söylemler bu sene ifade edilmesin isteriz.

Bütçede sosyal hizmetler için ayrılan rakamı yetersiz buluyoruz. Bunun da öteside rakamlarla planlanan hizmetlerin yapılmasında belediye başkanı olarak öncülük etmeniz de gerekli ve önemlidir. Bunu niçin mi söylüyoruz? Sahaya çıkmak konusunda bakış açınızı ve performansınızı eksik buluyoruz.

Evet geçtiğimiz günlerde Fikirtepe’de meydana gelen her iki yangında olay yerinde olmanız olumlu etkiledi. Bu anlamda hakkınız teslim ediyoruz fakat geçtiğimiz 4 Ekimde Hayvanları Koruma Gününde bir etkinlik yapmadınız daha dün görme engelliler gününde bir etkinlik yapmadınız. yine geçen ay paylaşım yaptınız Gaziler Gününde gazilerimizi ziyaret ettik diye ama gördük ki siz olayın hiçbir yerinde yoksunuz.

En azından birkaç gazimizi ziyaret edemez miydiniz? Geçen sene başkanvekili düzeyinde katılım gösterdiğiniz gaziler günü programına bu yıl sizlerin ve ilçe başkanın asaleten katılmasında sanırım bizlerin geçen yılki sosyal medya uyarılarının etkisi vardır.

Göreceksiniz ki yönetim vizyonunuzu değiştirdiğinizde ve bu müdürlüklere ayırdığınız bütçeler yetmeyecek daha da çok kültürel sosyal yatırımlar yapmak için bütçeden pay ayıracaksınız.

608 milyon ile en yüksek payı tutan Fen İşleri Müdürlüğünün yatırımlar yapmasını ummak istiyoruz fakat gerçekler öyle değil. Maalesef Kadıköy’ün dışa açılan ve yüzü ve birçok esnafın bulunduğu tarihi Çarşı’da yürütülen çalışmada altyapı ve boru çalışmaları hala sürmekte. Hiç gidip çevre esnafın nasıl çileler çektiğini gördünüz mü?

Daha geçen hafta İBB İmar Daire Başkanlığını Cafer Ağa, Osman Ağa ve Rasim Paşa Mahallesinde planlama değişikliği hakkındaki toplantıda bulunmanızı ve bölge halkını sizler hakkındaki serzenişlerini duymanızı isterdim” dedi.

Koşuyolu Spor Kompleksi ne zaman bitecek?

Kadıköy’de yapıp hizmete açtığınız bir tane kapalı spor salonunuz yok sorsak var tarihi Cafer Ağa Spor Salonu dersiniz. Fakat yıllardır bitiremediğiniz Koşuyolu Spor Kompleksi inşaatını ne zaman hizmete açmaya planlıyorsunuz sayın başkanım? Her meclis bütçesinde sunuyorum ne zaman bitecek sayın başkanım merak ediyorum.

2 milyar 450 milyon bütçeyle bir spor salonunu bitiremiyorsunuz sayın başkanım. Bu zulme ne zaman son vermeyi düşünüyorsunuz özellikle buna cevap vermediniz geriden gelen sorunlar olabilir hukuksal boyutlar olabilir daha önce de sormuştum grup başkanvekilimiz hukuksal bir mahkeme sürecinin devam ettiğini söylemişti fakat bu çözüm değil netice itibariyle Kadıköy’ü yöneten bir belediye başkanısınız buna ivedilikle bir çözüm bulmanız lazım. Kadıköy’ün göbeğindeki bu mezbeleye bir an önce son vermeniz lazım” dedi.

Galeri