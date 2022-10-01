Başkan Odabaşı, Yetki aşımı yapıp Fikirtepe’deki tüm binaları denetleyeceğiz

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 17 Ekim günü Kadıköy Belediyesi 2023 Yılı Tahmini Bütçe Görüşmelerinin gerçekleştirildiği meclis toplantısında yaptığı konuşmasında; ruhsat verme, iskân verme, denetleme yetkilerinin olmadığı Fikirtepe mahallesinde 24 katlı bir rezidansta meydana gelen yangın sonrası yetki aşımı yaparak tüm mahalleyi denetleyeceklerini belirtti.

Başkan Odabaşı, “Bu bu yangınla ilgili olarak ne yazık ki Kadıköy Belediyesi’nin o bölgede ruhsat verme iskân verme denetleme yetkisi yok tüm yetkiler Bakanlık uhdesindedir, fakat bütün üyelerimiz burada birazdan bir toplantı yapacağız.

Yetki aşımı yaparak orada bulunan bütün binaları denetleyeceğiz eğer yeni bitmiş binada böyle bir yangın çıkıyorsa bunu denetlemeyen göz ardı eden gözden kaçıran her kimse ise veya hangi kuruluşsa sorumluların cezalandırılması için elimizden gelen bütün hukuki çabayı yapacağımızı da burada duyuruyorum.

Fikirtepede bir kangren hala devam ediyor, insanlar evlerine sahip olmak için mücadele içerisindeler bu sefer evlerini teslim aldıktan sonra o evlerin içerisinde huzurla güvenlikli bir şekilde yaşamaları noktasında sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Fikirtepe bölgesi yani Eğitim Mahallesi, Merdivenköy buradaki kentsel dönüşümün ne boyuta geldiğini de bu yangın bir kez daha ortaya koydu.

Her iki yangının söndürülmesi sırasında gösterdikleri güçlü çabadan dolayı da İstanbul itfaiyesini bir kez daha tebrik ediyorum Kadıköylüler adına teşekkür ediyorum” dedi.