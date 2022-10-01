İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: ‘İstanbul’da 8 ilçede yeni yabancı kaydı yapılmayacak’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, uluslararası koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: ‘İstanbul’da 8 ilçede yeni yabancı kaydı yapılmayacak’ – Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde düzenlenen Göç Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Bakan Soylu’nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve birim amirleri yer aldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından İçişleri Bakan Süleyman Soylu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, İstanbul ve Türkiye’de bulunan mülteci sayılarından ve alınan tedbirlerden söz etti.

“10 milyon değil, 20 milyon değil, 25 milyon değil”

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu rakamlar üzerinden spekülasyon ve bu rakamlar üzerinden aziz milletimizi tahrik, bu konularda maalesef yabancı düşmanlığına kadar varan süreçler oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye’deki toplam Suriyeli kardeşimizin, geçici koruma altında olarak nitelendirdiğimiz, Suriye’deki iç karışıklıktan dolayı Türkiye’ye gelen ve geçici koruma belgesi altında bulunan kardeşimizin toplam sayısı 3 milyon 646 bin 278. Açık açık söyleyeyim. 10 milyon değil, 20 milyon değil, 25 milyon değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir devlettir. Belgesini, yazısını, ortaya koyabilen devlettir” dedi.

“Doğru kendini anlatana kadar yalan dağları deviriyor”

Bakan Soylu, “İkamet izniyle, yani düzenli bir şekilde Türkiye’de kalan öğrenci ikameti, çalışma ikameti, aile ikameti, yabancı şirketlerde çalışanlar, yabancı olup Türkiye’de çalışanlar, tarım alanında çalışanlar da dahil olmak üzere toplam kalanların sayısı 1 milyon 363 bin 980. Yani. Bunlar da ikamet. Bir de uluslararası koruma kapsamında olan çeşitli statülerde mülteci. O da toplam 321 bin 52. Yani tekrardan ifade ediyorum. 3 milyon 646 bin 278 geçici koruma statüsünde Suriyeli var. 10 milyon değil, 15 milyon değil. Yani bunu niçin söylüyorum? Geçen gün ziyaretime gelen arkadaşlarla İsmail Bey ile gittiler. Yaptığımız değerlendirmede onlar hakikaten Türkiye’de 15 milyon yabancı olduğunu söylediler. Demek ki, doğru kendini anlatana kadar yalan dağları deviriyor” dedi.

“1 milyon 271 bin 279 İstanbul’daki toplam Suriyeli sayısı”

İstanbul’daki Suriyeli sayısını açıklayan Bakan Soylu, “İstanbul’da, Suriyeli geçici koruma statüsü kapsamında 551 bin 829 kişi. Tekrar söylüyorum. 3 milyon 646 binin 551 bin 829’i İstanbul’da. Gerek çalışma izni olsun, gerek öğrenci izni olsun, gerek aile izni olsun, gerek kısa süreli turizm ikameti olsun, bunlarla ilgili kalan kişi 715 bin 651 kişi İstanbul. İstanbul’daki iltica mülteci sayısı azdır. 3 bin 799. 1 milyon 271 bin 279 İstanbul’daki toplam Suriyeli sayısı. Yani geçici koruma statüsü, artı düzenli olarak kalan ikametli sayısı, 3 bin 799 mülteci, 1 milyon 271 bin toplam İstanbul’daki sayı” dedi.

“İstanbul’daki sayı 1 milyon 309 bin 394’den 1 milyon 271 bin 279’a düşmüştür”

İstanbul’un geçici koruma statüsüne kapalı olduğu olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Suriyelilerin tekrar kaydına kapalıdır. İstanbul’da bazı mahalleler ve bazı ilçeler sadece Suriyeli değil yani bütün yabancılara kapalıdır. İstisnası var. Nedir istisnası? Eğer öğrenci o ilçede okuyorsa, üniversite öğrencisi oluyor. Bir çalışma belgesi varsa orada kalabiliyor. Yani eğer yatırımcıysa, ev almışsa orada kalabilir. Böyle birkaç istisna var. Çocuğu başka bir ildedir. Oraya intikal etmek zorundadır. Aile bütünlüğü açısından, çekirdek aile açısından orada kalabilir. Türkiye’de yaptığımız kısıtlamalardan, gerek İstanbul’da yaptıklarımızdan bir sonuç elde ettik mi? Yani bir sonuç oldu mu? Oldu. Nisan ayında İstanbul’daki yabancı miktarı 1 milyon 309 bin 394 iken son aylarda Rusya ve Ukraynalı gelmesine rağmen rakam 1 milyon 271 bin 279’a düşmüştür” dedi.

“10 ilçe yabancı oturumuna kapalıdır”

Esenyurt ve Fatih ilçelerinin tüm yabancılara daha önceden kapalı olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, “Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu, İstanbul’da geçici korumaya zaten kapalıydı. Tüm ikamet izinlerine kapandı. Bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası nedir? Öğrenciyse, kazandığı üniversite o ilçedeyse olabilir. Yatırımcı olarak ev almışsa olabilir. Hastalık meselesi var. Esenyurt ve Fatih ile beraber 10 ilçe yabancı oturumuna kapalıdır” dedi.

“İstanbul’da 143 bin 450 yabancı yakaladık”

Alınan tedbirlerden söz eden Bakan Soylu, “En önemli aldığımız tedbir, Şubat ayı itibariyle başladığımız turizm izniyle, turizm vizesiyle Türkiye’ye gelen kimseye ikamet vermiyoruz. Ve bütün bunu kapattık. İstanbul’da çok süredir bir tarama yapıyoruz. Yani bu insanlar nerede oturuyorlar? Nasıl duruyorlar? Hepsini teyit ettik. Aynı zamanda İstanbul’da yılbaşından bugüne kadar 143 bin 450 İstanbul’da oturmaması gereken veya Türkiye’ye kaçak yollarla girmiş yabancı yakaladık. Bunların bir kısmı başka illerde oturması gerekiyor. Oraya gönderdik. Bunların yine bir kısmı Türkiye’ye kaçak yollarla girmişti. Toplam 83 bin 605 Türkiye’ye kaçak yollarla giren kaçak göçmen, yabancı yakaladık. Bunların 68 bin 210’unu da sınır dışı ettik ve bu işlerimiz hala devam etmektedir. Yani kendi ülkelerine gönderdik. Bu neredeyse yani yüzde seksenin üzerindeki bir rakamdır” dedi.

“Geri gönderme merkezi kapasitemizi İstanbul’da 3 bin 200’e çıkartıyoruz”

Geri gönderme merkezi kapasiteleri hakkında bilgi veren Bakan Soylu, “İstanbul’da geri gönderme merkezi kapasitemizi yılsonuna kadar 700, altı ay içerisinde ise bin daha ilaveyle bin 700, bin 500 de elimizde kapasite var. Toplam 3 bin 200’e çıkartıyoruz. Yani geri gönderme merkezi kapasitemizi İstanbul’da 3 bin 200’e çıkartıyoruz. Zaten Türkiye genelinde Avrupa’nın tamamından fazladır. Geri gönderme merkezi kapasitemiz Avrupa standartlarına göre 18 bin olarak nitelendirilmektedir. Bizde 20-22 binlik bir geri gönderme merkezi kapasitemiz var” diye konuştu.

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