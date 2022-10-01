“ŞİLE PALAMUTU” BALIK FESTİVALİ…

Türkiye’de çeşitli il ve İlçelerde Mevsimine göre Hamsi Festivalleri düzenlediği ve yöresel kültürlerin bu etkinliklerde yaşatıldığı bilinmekte.

Her yıl Eylül ayında başlayan balık sezonu ile başlayan Karadeniz’de balıkçılık ve olmazsa olmaz olan Palamut Balığı neredeyse tüm Türkiye’de Balık tezgahlarında “Şile Palamudu ” olarak satıldığı bilinmekte.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’da yaptığı açıklamada “ İlçenin önemli değerleri olan Şile Bezi, Şile Kestane Balı artık tescilli ürünlerimiz diyerek artık zamanı geldi. Neden Şile Palamut Balığı olarak neredeyse yurdumuzun dört bir noktasında İlçemizin adını taşıyan balığımızın isminin artık tescillenmesi lazım dedik ilk müracaatlarımızı yaptık. Uzun zamandır yapmayı arzu ettiğimiz 1.Şile Palamut Festivalimizin ilkini bu yapmak nasip oldu. Malum Pandemi ve sonrasında balık yokluğu derken. Rabbim bu yıl bol balık nasip eyledi. Bizlerde kolları sıvadık ve Şile kültürümüzde önemli bir yer tutan balıkçılığı desteklemek ve Karadeniz’in incisi, deniz mutfağının önemli markalarından olan Şile Palamudu ‘muzu tüm Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtabilmek için 15 Ekim’de I. Şile Palamudu Festivali’nde buluşalım” çağrısını yaptı.

Şile, geçmişten günümüze gerçek bir balıkçı kasabasıdır. Karadeniz’in bereketi ilçenin adıyla özdeşleşen Şile Palamudu markasını oluşturmuştur. Günümüzde de ilçenin önemli bir gelir kaynağı olan balıkçılık, dillere destan gün batımına doğru konuşlanmış restoranlarında çoğalmasıyla ilçe genelinde ciddi bir turizm hareketliliği oluşturmaktadır.

Taze balığın İstanbul’daki önemli adreslerinden biri olan ilçemizde deniz mutfağının tüm lezzetleriyle keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Şile Palamudu: Karadeniz ve Marmara’nın en ünlü balığıdır. Bahar aylarında beslenmek için Karadeniz’e çıkıp, sonbaharda Marmara’ya oradan da Çanakkale’ye kadar iner. Sürü halindeki uskumru, kolyoz, istavrit, hamsi, sardalya gibi balıklarla beslenir. Marmara’dan Boğaza geçmeden önce Şile bölgesinde yemlenirler. Şile bölgesi kayalıklarda yaşayan küçük balıkları ve kabuklu deniz canlıları ile zengin bir bölge olduğundan; Palamut burada kaldığı sürede büyür, yağlanır ve en lezzetli halini alır.

Şile; 1 Eylül Av Yasağının da kalkmasıyla Marmara bölgesinde Palamut balığının avlanıldığı ilk limandır. Bu özelliği ile de Palamut balığı en taze şekilde İstanbul’a ulaşır.

Çingene palamudu iken tavada; Palamut halini aldığında ise takoz şeklinde tavada ya da kelebek şeklinde ızgarada pişirilmesi uygundur.

Büyüklüklerine göre Palamut balığının adlandırılması

Boy Adlandırılması 10 cm’e kadar Vanoz-Gaco 10-25 cm Çingene Palamudu 30-35 cm Palamut 40-45 cm Kestane Palamudu 50-55 cm Zindandelen 55-60 cm Torik 60-65 cm Sivri 65-70 cm Altıparmak 70 cm ve üzeri Peçuta

Lakerda: Torik balığı alınır ve temizlendikten sonra 3 parçaya ayrılır. Buzlu suda kanı iyice gidene kadar 3-4 gün bekletilir. Sonra süzülüp; kurutulur ve tuza yatırılır. 10 gün tuzda bekleyen dilimler tekrar soğuk suda 3-4 gün bekletildikten sonra yenmeye hazır olur.

Maydanozlu Palamut: Palamut balığının temizlenip kılçıkları alınır, kuru soğan yağ ile biraz rengi değişene kadar tavada pişirilir, az miktarda domates rendelenir ve bol maydanozla harç hazırlanıp içine istenilen baharat, yumurta ve galeta unu ekleyerek yağlanmış tepsiye döşenir.

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NURCAN KIRCALI

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