İstanbul büyükşehir Belediyesi, uyuşturucu ile mücadelede etkin rol almalı’

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ Uyuşturucunun “Kökünü Kurutma” Atık sularda günlük uyuşturucu analizleri yapan belediyelerin desteğiyle, Uyuşturucu ile mücadeleyi zafere taşır.’ dedi.

Atık sularda uyuşturucu analizlerinin günlük ölçülmesinin önemine değinen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ İstanbul büyükşehir belediyesinin, atık sularda günlük uyuşturucu madde analizi yapılabilmesine olanak sağlayacak bir projeyi tüm Türkiye’ye öncülük ederek başlatması, uyuşturucu ile mücadelede büyük başarıları beraberinde getirecektir.’ dedi.

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, Vefakâr Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri ve diğer kıymetli güvenlik güçlerimizin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri Türkiye geneli “Kökünü Kurutma ” operasyonları, uyuşturucu ile mücadelede de büyük bir kahramanlık örneğidir. Uyuşturucu ile mücadelede tam anlamıyla “Kökünü Kurutma ” topyekûn bir mücadele ile daha hızlı sonuçları beraberinde getireceğini kaydederek, uyuşturucu ile mücadelede noktasında şu konulara dikkat çekti;

‘Atık sularda uyuşturucu analizleri günlük ölçülmeli’

İstanbul’da en kötü durumdaki ilçeler konumunda bulunan Esenyurt , Beylikdüzü , Bağcılar ve Büyükçekmece ilçeleri bugün uyuşturucu bağımlısı kişi sayısı bakımından kötü durumda olmasında çarpık kentleşme ve kontrolsüz büyümenin en büyük etken olduğunu söyleyebiliriz. Uyuşturtucu ile mücadele noktasında kontrolsüz büyüyen ilçelere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğinin en bariz örneği Esenyurt ilçesidir. Durumlar böyle olunca burada kontrolsüz büyümeye zemin oluşturan belediyelere büyük görevler düşmektedir. Belediyeler eğer mümkünse ‘Avrupa ülkelerinde yapılmakta’ binaların atık sularında, uyuşturucu madde analizlerini elektronik olarak günlük ölçmekte ve sonuçlarını, ilgili güvenlik güçlerine iletmekteler. Güvenlik güçleri atık sularda uyuşturucu madde yoğunluğu yüksek çıkan numunenin olduğu semt veya mahalleye, ekstra odaklanarak hem uyuşturucu bağımlarının tedavisinde hem de uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasında daha hızlı sonuç alabilmektedir. ‘dedi.

‘İstanbul büyükşehir Belediyesi, uyuşturucu ile mücadelede etkin rol almalı’

Yazar Demir,’ Büyükşehir belediyelerinin tüm ilçeleri ve semtleri kapsayacak atık su analizlerini tek elden koordineli bir şekilde yürütmesi, uyuşturucuyla mücadele noktasında çok gereklidir. Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’dan başlayan bir organizasyon ile tüm il ve ilçelere örnek olabilecek ve diğer il ve ilçelere yardımda bulunabilecek bir konuma sahip olmasından dolayı İstanbul büyükşehir belediyesinin, atık sularda günlük uyuşturucu madde analizi yapılabilmesine olanak sağlayacak bir projeyi başlatmasının, uyuşturucu ile mücadelede büyük başarıları beraberinde getirecektir. ‘dedi.

Sözlerine şöyle devam eden Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, Tam anlamıyla uyuşturucunun kökünü kazımak;

Tüm vatandaşlarımızın mücadele destek vermesi şarttır. Dünyada bir örneği olmayan UYUMA uygulaması tüm vatandaşlarımız tarafından akıllı telefonlarına kolayca indirilebilmekte ve kolayca bildirim yapılabilmektedir. Uygulama üzerinden bildirim yapan vatandaşlarımızın kimlik bilgileri gizli kalmakta ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Tüm vatandaşlarımızın uyuma uygulaması ile gördüğü bir vaka durumunda bildirimde bulunması çok önemlidir. Uyuşturucunun yoğun kullanıldığı ilçelerde daha fazla bilinçlendirme çalışması yapılmalı, Özellikle okullarda gerekli aydınlatma ve bilgilendirme çalışmalarına daha fazla önem verilmesi çok önemlidir. Günübirlik evler, rezidanslar, kafeler, barlar veya gençlerin yoğun uğrak mekânları arasında yer alan mekânların daha fazla denetlenmeli çok önemlidir. Tedavi merkezlerinin sayısının artırılması çok büyük önem taşımaktadır. Sanatçılar, dernekler, vakıflar şirketlerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında daha fazla sosyal sorumluluk projesi yürütmesi önemlidir. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelede ekstra desteklenmeleri çok önemlidir. Şehirlerin bil borlarında, gençlerin uğrak mekânlarında, tüm eğitim kurumlarında, üniversitelerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirli aralıklarla bilinçlendirme ve bilgilendirme yapılmasının bir zorunluluk haline getirilmesi önemlidir. Velilerin uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları çok önemlidir. Muhtarların uyuşturucu ile mücadelede sorumlu oldukları mahalleye ilişkin verileri bilmesi ve gelişen durumlara karşı ilgili birimlerle koordinelerde bulunması önemlidir. Gazeteler, TV’ler, internet sitelerinin uyuşturucu mücadele kapsamında içeriklere, duyurulara, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına önem vermesi ve basın mensuplarının haber yapmadan önce duyumlarını ilgili birimlere aktarması çok önemlidir.

Şeklinde sayabileceğimiz birçok önemli mücadele noktası vardır. Ayrıca İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde istiklal savaşımızın kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bu vesile ile tüm ülkemizin uyuşturucudan tamamen arınmasını diliyor. ’dedi.