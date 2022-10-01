TATİLDEYSEN.COM SEYAHAT PAZARINA GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPTI !

Tatildeysen.com geniş ürün yelpazesi, deneyimli kadrosu ve kalite odaklı hizmet anlayışı ile seyahat pazarına güçlü bir giriş yaptı.

Turizm sektörünün yakınen tanıdığı deneyimli turizmci Mert Bülte’nin tecrübe, bilgi ve birikimleri üzerinde yükselen tatildeysen.com, alanında uzman profesyonellerden oluşan tecrübeli kadrosu,koşulsuz müşteri memnuniyetine dayanan kalite odaklı hizmet anlayışı,innovatif yaklaşımı ve vizyoner bakış açısı ile turizm sektöründeki kalıplaşan turizm anlayışını değiştirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor.

Mert Bülte yaptığı açıklamada: “Tatildeysen.com’u Türk turizmine kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vizyoner bakış açımız, innovatif yapımız ve multidisipliner yönetim anlayışımız ile kısa sürede Türkiye’nin önde gelen seyahat acentelerinden biri olmayı ilke edindik. “Tatildeysen Özgürsün, Tatildeysen Mutlusun” mottosu ile çıktığımız yolda misafirlerimizin özel ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre unutulmaz deneyimler planlıyor, deneyimli ve yenilikçi kadromuzla en kaliteli hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

Yurt içi ve yurt dışı otel rezervasyonları, yurt içi turları, yurt dışı turları, kültür turları, Kıbrıs otelleri, uçak bileti ve araç kiralama gibi hizmetler başta olmak üzere tüm tatil ve seyahat organizasyonları hizmetlerini sunuyoruz.Tatil ruhuna hitap eden yaklaşımlarla müşterilerimizin hayalini kurduğu tatil deneyimini tatildeysen.com ile gerçekleştireceğiz.”

Tatildeysen.com hakkında:



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) kayıtlı bir tur operatörü olan tatildeysen.com, dünyanın en popüler destinasyonlarında yüzlerce otel ve konaklama tesisiyle sözleşme yaparak promosyonlar sunarken, kişiye özel paketler ile de müşterileri için mümkün olan en düşük fiyatlarla hizmet veriyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki en iyi noktalarda konaklama hizmeti, kültür turları, uçak biletleri ve araç kiralamaya varıncaya kadar tüm tatil ve seyahat organizasyonları tatildeysen.com tarafından titizlikle oluşturuluyor.

Müşterilerine kusursuz bir yolculuk ve hatırlanacak güzel anılar sunma vizyonu ile hareket eden firma, unutulmaz bir deneyim için kalite standartlarını yüksek tutuyor. Size de hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan muhteşem manzaralar ile büyüsüne kapılacağınız eşsiz turları tadını çıkarmak kalıyor.

Profesyonel hizmet anlayışı ile daima müşteri memnuniyetini ön planda tutan tatildeysen.com, misafirlerinin keyif dolu bir tatil yapmaları için çalışıyor. Tatil anlayışına farklı bir pencereden bakarak yenilik getiren firma, her bütçeye ve her zevke hitap eden tatil planlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.