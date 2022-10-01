İBB’nin akıllı şehir uygulaması “İstanbul Senin” 1 milyon kullanıcıyı aştı

İBB’nin akıllı şehir uygulaması “İstanbul Senin” 1 milyon kullanıcıyı aştı. Uygulamayla; ulaşımdan fatura ödemelerine, ücretsiz İBB Wi-Fi’dan, Hamidiye Su siparişine kadar pek çok hizmete ulaşmak mümkün. Her yaş grubundan İstanbullunun kullandığı İstanbul Senin içindeki İş ara İş Bul uygulaması ile 64 binden fazla kişiye özel sektörde iş imkanı sağlandı.

İstanbul’un dijital dönüşüm yolculuğunun ilk adımı olarak hayata geçirilen İstanbul Senin uygulaması, açıldığı ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. Kasım 2021’de hayata geçen kentin Süper Uygulaması, 1 milyon kullanıcı sayısını aşarak büyük bir başarıya imza attı. İstanbulluların ihtiyacı olan her türlü uygulamayı bir araya getiren İstanbul Senin; ulaşımdan fatura ödemelerine, ücretsiz İBB Wi-Fi’dan, Hamidiye Su siparişine, ücretsiz eğitimlerden otobüslerin konumunun ve durağa geliş zamanlarının canlı takibine kadar pek çok hizmete on-line erişim sağlıyor.

DÜNYAYA ÖRNEK

İstanbul Senin uygulamasının 1 milyon kullanıcı sayısını aşmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Erol Naim Özgüner, uygulamanın aynı zamanda İstanbul’u bir start-up merkezine dönüştürecek özelliklerde olduğunu dile getirdi. Özgüner, “16 milyon İstanbullunun hayatını kolaylaştırmak için tasarlanan İstanbul Senin, bu yanıyla da tüm dünyaya örnek bir proje. Mobil ödeme, tüm İBB hizmetlerine tek noktadan kolay erişim gibi birçok ayrı fazı bulunan İstanbul Senin, önümüzdeki dönemde daha da güçlenecek. Uygulamanın 1 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbulluların yoğun ilgisi, bizi her geçen gün daha fazlasını yapmaya teşvik ediyor” dedi.

65 BİN İSTANBULLU İŞ BULDU

İstanbul Senin uygulaması, İBB hizmetlerine tek tıkla erişimin yanı sıra, “İş Ara İş Bul” mini uygulamasıyla istihdam imkanı da sağlıyor. İBB’nin Bölgesel İstihdam Ofislerine entegre olan mini uygulamasına 200 bin İstanbullu iş başvurusunda bulundu. 64 bin İstanbullu ise iş imkanı bulabildi.

Ayrıca İstanbul Senin uygulaması üzerinden; İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı, Sen Oku Diye, Ders Atölyeleri, 100 Kadın Yazılımcı, Enstitü İstanbul İSMEK kurs başvuruları da kolayca yapılabiliyor. Uygulamayı kullanan İstanbullular kendilerine sunulan kampanya ve tekliflerden de faydalanabiliyorlar. Kullanıcılar İstanbul Kitapçılarındaki alışverişlerinde yüzde 25 indirim imkanına sahip olurken, Kemerburgaz Kent Ormanı otoparkında ise yüzde 20 oranında indirimden faydalanıyor. İstanbul Senin uygulamasına https://m.istanbulsenin.istanbul/ibb linkinden ulaşmak mümkün.