Artan Kira Fiyatları İstanbul’da Eşya Depolama Hizmetine Olan Talebi Artırdı

Tüm Türkiye’nin gündeminde olan ve önüne geçilemeyen kira artışları son zamanlarda herkesin malumu. Neredeyse her gün, ev sahipleri ve kiracılar arasında çıkan tatsız olaylara gerek yazılı ve sözlü basında, gerekse sosyal mecralarda rastlamak mümkün.

Kiralık ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu bu dönemde, hızlanan kentsel dönüşüm projeleri ve okulların açılması ile birlikte okullarına dönen üniversite öğrencileri özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde, kiralık evlere olan talebi ve dolayısıyla kira fiyatları üstünde oluşan yukarı yönlü baskıyı da artırıyor. Hal böyle olunca, özellikle İstanbul’da yaşayanlar için küçük evler ve küçük yaşam alanları tercih etmek bir zorunluluk halini alıyor.

Eşya Depolama Çözümlerini Kullanarak Evinize +1 Oda Katın!

Yüksek kiralar sebebiyle evler ve dolayısıyla yaşam alanları küçülüyor olabilir ancak bir çözümü var. PratikDepo, 2007 yılından bu yana, “Yaşama Yer Aç” sloganı ile daralan yaşam alanlarına çözüm sunan bir Eşya Depolama firması. Firma eşya depolaması konusunda yüksek standartları olan bir kalite anlayışına sahip. Ortakları arasında Ali Sabancı ve Özcan Tahincioğlu’nun da bulunduğu bu yenilikçi firma, kira maliyetleri ile kıyaslandığında oldukça avantajlı fiyatlar ile evlerdeki fazla ya da sezonluk eşyaları güvenli bir şekilde depolamanıza olanak sağlıyor. PratikDepo’nun sunduğu yenilikçi sistemden, alan sıkıntısı yaşayanlar dışında; evi kentsel dönüşüme girenler, evinde büyük tadilat işlerine kalkışanlar, iş ya da eğitim gibi nedenlerle yurtdışına gidenler, aile yadigarı eşyalarını ya da çocuklarına ait anıları saklamak isteyenler, kitap, film, resim vb kolleksiyonları olan kişiler de faydalanıyor. Anahtarının sadece kullanıcısında bulunması ve şirketin kurumsal yapısı da güvenli eşya depolama hizmeti almak isteyenleri cezbediyor.

En çok talep İstanbul’dan!

Nüfusun yoğunluğu ve yüz ölçümünün küçüklüğü göz önüne alındığında eşya depolama hizmetine en çok talep tahmin edebileceğiniz gibi İstanbul’dan geliyor. İstanbul’daki yoğun talebi ise sırasıyla İzmir ve Ankara takip ediyor.

Aylık depolama fiyatlarını merak edenler içinse; İstanbul eşya depolama hizmetine ilişkin aylık depolama bedeli 245 TL’den başlarken, İzmir ve Ankara için 195 TL’den başlıyor.