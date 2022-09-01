E-Bordro Nedir, Nasıl Alınır?

Günümüzde birçok işlem artık internet üzerinden yapılabiliyor. Özellikle devlet kurumlarına gidilmesi gereken işlemler, e-devlet sistemi sayesinde uzaktan kolay bir şekilde halledilebiliyor. Bu işlemlerden birisi de maaş bordrosu sorgulamasıdır. Maaş bordrosu, işverenlerin çalışanlarına ödedikleri ücreti, vergileri ve kesintileri detaylı olarak gösteren belgedir. Elektronik ortamda alındığı zaman adına e-bordro denilmektedir. Kağıt bordro gibi e-bordro da aynı yasal geçerliliğe sahiptir. Maaş bordrosu almayı kolaylaştıran e-bordro e-devlet üzerinden alınabilir.
E-Devlet bordro alma konusunda başvurabileceğiniz bir yöntemdir. Bu sayede maliye e-bordro sorgulama konusunda tercih edilen bir yöntem olmaktan çıkıyor. Kişiler, e-bordro almak için öncelikle e-devlete giriş yapmalıdır. Buradan Maliye Bakanlığı e-bordro sorgulaması yapılabilir. E-Devlete giriş için kimlik numaranız ve PTT aracılığı ile aldığınız e-devlet şifresi yeterli olacaktır.
Sisteme giriş yaptıktan sonra Maliye Bakanlığı sayfasına giderek e-bordro sorgulama seçeneğine tıklamalısınız. Çıkan ekrandaki bilgilendirme yazılarını okuyarak “Devam Et” seçeneğine tıklayın. Sonraki adımda e-bordro görüntüleme için istediğiniz dönemi seçerek “Barkodlu Belge Oluştur” seçeneğine tıklamalısınız. Çıkan belgeyi indirerek çıktısını alabilir ve kullanabilirsiniz. Kolay erişim için internet tarayıcınızda e-bordro sorgulama yazarak arama yapabilir ve aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz.
Devlet memuru olan kişiler e-devlet sistemi üzerinden e-bordrolarını alabilir. Ancak e-devlet e-bordro sistemini yalnızca devlet memurlarına sunar. Özel sektör çalışanları bordrolarını insan kaynakları ya da muhasebe birimlerinden talep edebilirler. Ancak gelişen yazılım seçenekleri sayesinde özel sektörde de e-bordro alınabiliyor. Üstelik bu seçenekler firmalara kolaylık ve avantaj da sağlıyor.
NetBT Danışmanlık’ın sunduğu e-bordro hesaplama sistemi sayesinde firma işçilerinin maaş dökümleri hızlı bir biçimde görüntülenebilir ve çalışanlara gönderilebilir. Ayrıca firma ihtiyaçlarına uygun şekilde en iyi sistemi sunmaları, her türden şirket tarafından kullanılabilmesini sağlar. E-Bordro öğrenme oldukça ciddi bir işlem olduğundan güven veren bir firmayla çalışmak gerekir.
E-Bordro öğrenme konusunda alacakların mutlaka bordro üzerinde yazan bilgilere dikkat etmesi gerekir. Herhangi bir eksiklik olması durumunda belge yasal geçerliliğini kaybeder. Bu yüzden maaş bordrosunda yazan bilgiler bilinmelidir. İş Kanunu’na göre bordroda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:
Vergi Usul Kanunu’na göre bordroda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bordroda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:
Tüm bu bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde, bordro üzerinde yer alması gerekir.
Devlette olduğu gibi özel sektörde de bordro çıkarma işlemi işveren ve çalışandan yapılan kesintilerin hepsini içerecek şekilde hesaplanır. SGK prim ödemesinden ve işsizlik sigortasından işçiye düşen pay, gelir vergisi miktarı ve matrahı gibi birçok kesinti işçi e-bordro hesaplamasında kullanılır. Anlaşılacağı gibi birçok etken e-bordro çıkarma işlemi için gereklidir. Bütün bu bilgilerin doğru bir şekilde düzenlenmesi işveren ve işçiyi güvence altına alır.
Bu güvencenin sağlanması için maaş bordrolarının düzenlenmesi ve hesaplanması doğru olmalıdır. Böylece herhangi hukuki bir durum söz konusu olduğunda kanıt olarak kullanılabilir. Özel sektörde bu işlemler için güvenli yazılımlar kullanmak firmalara zamandan tasarruf sağlarken hesaplamaların da daha doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu noktada NetBT Danışmanlık’ın sunduğu e-bordro hizmetleri tercih edilebilir.
Ayrıca daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz sayfamızı inceleyebilirsiniz;
Bir cevap yazın