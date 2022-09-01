E-Bordro Nedir, Nasıl Alınır?

Günümüzde birçok işlem artık internet üzerinden yapılabiliyor. Özellikle devlet kurumlarına gidilmesi gereken işlemler, e-devlet sistemi sayesinde uzaktan kolay bir şekilde halledilebiliyor. Bu işlemlerden birisi de maaş bordrosu sorgulamasıdır. Maaş bordrosu, işverenlerin çalışanlarına ödedikleri ücreti, vergileri ve kesintileri detaylı olarak gösteren belgedir. Elektronik ortamda alındığı zaman adına e-bordro denilmektedir. Kağıt bordro gibi e-bordro da aynı yasal geçerliliğe sahiptir. Maaş bordrosu almayı kolaylaştıran e-bordro e-devlet üzerinden alınabilir.

E-Bordro Sorgulama e-Devlet ile Nasıl Yapılır?

E-Devlet bordro alma konusunda başvurabileceğiniz bir yöntemdir. Bu sayede maliye e-bordro sorgulama konusunda tercih edilen bir yöntem olmaktan çıkıyor. Kişiler, e-bordro almak için öncelikle e-devlete giriş yapmalıdır. Buradan Maliye Bakanlığı e-bordro sorgulaması yapılabilir. E-Devlete giriş için kimlik numaranız ve PTT aracılığı ile aldığınız e-devlet şifresi yeterli olacaktır.

Sisteme giriş yaptıktan sonra Maliye Bakanlığı sayfasına giderek e-bordro sorgulama seçeneğine tıklamalısınız. Çıkan ekrandaki bilgilendirme yazılarını okuyarak “Devam Et” seçeneğine tıklayın. Sonraki adımda e-bordro görüntüleme için istediğiniz dönemi seçerek “Barkodlu Belge Oluştur” seçeneğine tıklamalısınız. Çıkan belgeyi indirerek çıktısını alabilir ve kullanabilirsiniz. Kolay erişim için internet tarayıcınızda e-bordro sorgulama yazarak arama yapabilir ve aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz.

E-Bordro Nasıl Alınır?

Devlet memuru olan kişiler e-devlet sistemi üzerinden e-bordrolarını alabilir. Ancak e-devlet e-bordro sistemini yalnızca devlet memurlarına sunar. Özel sektör çalışanları bordrolarını insan kaynakları ya da muhasebe birimlerinden talep edebilirler. Ancak gelişen yazılım seçenekleri sayesinde özel sektörde de e-bordro alınabiliyor. Üstelik bu seçenekler firmalara kolaylık ve avantaj da sağlıyor.

NetBT Danışmanlık’ın sunduğu e-bordro hesaplama sistemi sayesinde firma işçilerinin maaş dökümleri hızlı bir biçimde görüntülenebilir ve çalışanlara gönderilebilir. Ayrıca firma ihtiyaçlarına uygun şekilde en iyi sistemi sunmaları, her türden şirket tarafından kullanılabilmesini sağlar. E-Bordro öğrenme oldukça ciddi bir işlem olduğundan güven veren bir firmayla çalışmak gerekir.

Maaş Bordrosunda Hangi Bilgiler Yazar?

E-Bordro öğrenme konusunda alacakların mutlaka bordro üzerinde yazan bilgilere dikkat etmesi gerekir. Herhangi bir eksiklik olması durumunda belge yasal geçerliliğini kaybeder. Bu yüzden maaş bordrosunda yazan bilgiler bilinmelidir. İş Kanunu’na göre bordroda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

İşçi adı soyadı

Ödeme günü ve ilişkili olduğu dönem

Mesai, hafta tatilleri, bayram gibi genel tatil ücretleri gibi yapılan eklemelerin tutarı

Sigorta primleri, vergiler, avanslar ve nafaka kesintilerinin tutarı

İşverenin imzası

Vergi Usul Kanunu’na göre bordroda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Çalışan adı soyadı ve ücreti aldığını gösteren imzası

Vergi karnesi (tarihi ve numarasıyla birlikte)

Çalışanın aldığı ücretin detayları

Çalışılan süre ve süre içindeki maaş değeri

Maaşın tabi olduğu vergilerin detayı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bordroda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ödeme yapan işletmenin sicil numarası

Bordronun ait olduğu dönem bilgileri

Sigortalının Adı Soyadı ve sosyal güvenlik sicil numarası

Maaş ödemesi yapılan gün sayısı

Maaş olarak alınan ücret miktarı

İşverenin ödediği ücret miktarı

Sigortalının ücreti aldığını gösteren imzası

Tüm bu bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde, bordro üzerinde yer alması gerekir.

Özel Sektörde Maaş Bordrosu Çıkarma İşlemi

Devlette olduğu gibi özel sektörde de bordro çıkarma işlemi işveren ve çalışandan yapılan kesintilerin hepsini içerecek şekilde hesaplanır. SGK prim ödemesinden ve işsizlik sigortasından işçiye düşen pay, gelir vergisi miktarı ve matrahı gibi birçok kesinti işçi e-bordro hesaplamasında kullanılır. Anlaşılacağı gibi birçok etken e-bordro çıkarma işlemi için gereklidir. Bütün bu bilgilerin doğru bir şekilde düzenlenmesi işveren ve işçiyi güvence altına alır.

Bu güvencenin sağlanması için maaş bordrolarının düzenlenmesi ve hesaplanması doğru olmalıdır. Böylece herhangi hukuki bir durum söz konusu olduğunda kanıt olarak kullanılabilir. Özel sektörde bu işlemler için güvenli yazılımlar kullanmak firmalara zamandan tasarruf sağlarken hesaplamaların da daha doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu noktada NetBT Danışmanlık’ın sunduğu e-bordro hizmetleri tercih edilebilir.

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