Kaliteli Fren Balatası Nasıl Anlaşılır?

Günlük hayatta inanılmaz derecede artan araç trafiği doğal olarak araç yedek parçalarının da artmasına ve araştırılmasına neden oluyor. Merak edilen araç parçalarından biri olarak da fren balatalarının kalitesi ve çalışma sistemleri oluyor. Tüm araçlarda bulunana ancak son derece kaliteli, sağlam ve bakımlı olmaları hayati önem taşıyan fren balatalarının kalitelerinin nasıl anlaşılacağı da merak ediliyor. Kaliteli fren balatası nasıl anlaşılır merak ediyorsanız yazıyı okumaya devam edin.

Kaliteli bir fren sistemi normal seyir halindeyken ve frenleme esnasında ses yapmak ve hiç kimseyi rahatsız etmez. Ancak fren balatalarından ilk beklenen hizmet kullanıldığında aracın etkin bir şekilde durdurulmasıdır.

Fren Balatası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Disk frenler günümüzde tüm modern araçlarda kullanılmakta ve nostaljik dostlarımızın kullandığı araçları bu sektörün dışında tutmaktadır. Eski araba modellerinde kampanalı bir fren sistemi ile karşılaşırız. Disk frenlerde, fren pedalına bastığınız anda sistemdeki hidrolik sıvı değişir ve bu değişiklik sayesinde disk üzerindeki sürtünme etkisiyle araç yavaşlar. İster kampana frenleme sistemleri isterse de disk frenleme sistemleri olsun kaliteli bir fren balata sistemi satın alırken bazı konulara dikkat edilmelidir. Fren balata sistemlerinde frenleme esnasında meydana gelen yüksek sürtünme kuvveti ile yüksek sıcaklıklar yaşanır.

Söz konusu balatanın yüksek sürtünme katsayısına sahip olması ve yüksek sıcaklık karşısında değerini koruması beklenir. Kaliteli Fren balatası alınırken dikkat edilmesi gereken konular şunlardır;

Sürtünmeden kaynaklanan yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır.

Frenleme esnasında oluşan yaklaşık 800 dereceye kadar dayanıklılık göstermelidir.

Aşınma ve yıpranmaya karşı uzun süre kullanım ömrü olmalıdır.

Yavaş aşınmalı ve uzun hizmet ömrüne sahip olmalı ancak aynı zamanda diske de zarar vermemelidir.

Kullanımı esnasında ses çıkartmamalıdır.

Bu özelliklerin yanında kaliteli bir balatanın su, toz, kir ve benzeri yabancı cisimlere karşı dayanıklı olması ve her mevsim şartlarında ideal şekilde kullanılması gerekir.

Fren Sistemi Kontrolü Nasıl Yapılır?

Araçlarda fren sistemlerinin bakımlarının ve düzenli kontrollerinin yapılması gerekir ve bu hayati bir öneme sahiptir. Fren sistemi kontrolü sadece özel teknik servislerde fren test rampasında yapılabilir. Yerde yuvarlanan disklerden oluşan bu sistemde araç diskler üzerine monte edilerek deneyimli ve profesyonel kişiler tarafından kullanılır ve sonuç alınır. Plaka ve disk kusurları, lastik durumu, fren kolu, park freni durumu, sağ ve sol sapma yüzdeleri gibi birçok koşul bu ünitede kontrol edilir.

Söz konusu testlerin ölçümleri dijital olarak yapılır ve kontrol edilir. Fren testinde ciddi derecede detaylı bir rapor hazırlanmalıdır. Fren testi sırasında; fren kuvveti ve dengesinin belirlenmesi, pedal kuvvetinin ölçümü, maksimum dört tekerlek frenleme kuvvetinin ölçümü, frenleme sırasında denge kontrolü, dört tekerleğin frenleme yoğunluğuna katkısının ölçümü, arka fren kontrolü, farklı frenlemede ön ve arka fren performans yüzdesi yoğunluklar, ABS kontrol öncesi fren kontrolü, hidrolik fren kontrolü, hidrolik fren kontrolü gibi işlemler uzmanlar tarafından dikkatli ve bilgisayar yardımı ile yapılır.

Fren Balatası Kontrolü Nasıl Yapılır?

Fren sistemlerinin kontrolü ile birlikte belirli aralıklarla fren balatalarının da kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Fren balatasının kalınlığının ideal ölçülerde olması gerekiyor. Eğer ki fren kaliperlerinin altında görülemeyecek kadar ince hale gelmiş ve aynı zamanda da çizikler oluşmuşsa balatanın mutlaka değiştirilmesi gerekir.

Fren balatasının kontrolü için en iyi yöntem lastiklerin sökülerek net bir şekilde gözlemlenmesidir. Janttan fren balatası veya fren diskini göremiyorsanız lastiklerin sökülmesi daha doğrudur. Frene bastığınızda ciddi bir sürtünme sesi duyarsanız bu, fren veya fren diskinde ciddi bir sorun olduğunu gösterir.

Doğru Fren Balatası Nasıl Seçilir?

Her araç ve her sürücü için farklı balataya ihtiyaç duyulabilir. İhtiyacı bulunan balatanın doğru tespit edilmesi ve doğru tercihin yapılması hem ekonomik hem de kullanım ömrü açısından daha faydalı olacaktır.

Doğru balata tercihi yapılarken dikkat edilecek olan konu başlıkları şunlardır;

Aracı kullandığınız yerin coğrafi özellikleri, yokuş, tepe ya da dağlık olup olmadığına bakılır.

Yaşadığınız iklimin sıcaklık değerleri önemli bir etkendir.

Bulunduğunuz yerdeki trafik yoğunluğu özelliği

Kullandığınız aracın yük taşıma kapasitesi ve kullanım amacı

Bu gibi konulara balata seçerken dikkat etmelisiniz. Buna göre de kulanım şeklinize ve bulunduğunuz şehre göre tercihlerde bulunabilirsiniz. Pwr Balata kaliteli balata imalatında uzmanlaşmış bir firmadır. Ürün çeşitlerini görmelisiniz.

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