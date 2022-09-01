BİR BAKARSIN…

Sanırsın ki geçmeyecek bugünler,

Gelir geçer, başka günler de gelir,

Onları da geçmeyecek sanırken,

Bir bakarsın ecel kapına gelir.

Ben ne yaptım, ben ne ettim demeden,

Ne kazandın, ne kaybettin görmeden,

Kimden aldın, kime verdin bilmeden,

Bir bakarsın ecel kapına gelir.

Kâh ağlarsın, kâh gülersin dünyada,

Kâh tiksinir, kâh seversin dünyada,

Üzülürsün, sevinirsin dünyada,

Bir bakarsın ecel kapına gelir.

Daha sanki dünyaya dün gelmişsin,

Belki seksen, belki doksan olmuşsun,

Ne yaparsan yap, hep noksan olmuşsun,

Bir bakarsın ecel kapına gelir.

Ölüm yokmuş gibi yaşadın durdun,

Ne bir sorguladın, ne sual sordun,

Senin gibi acizlere kul oldun,

Bir bakarsın ecel kapına gelir.

Düşünmedin bir gün, sen hayatını,

Kullara ram olup yaptıklarını,

Kırdığın kalpleri, yaktığın canı,

Bir bakarsın ecel kapına gelir.

Kim ne dese, inanmışsın, gitmişsin,

Kullanılmış, aldatılmış, yitmişsin,

Boşuna yaşamış, boşa bitmişsin,

Bir bakarsın ecel kapına gelir.