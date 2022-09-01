Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir’in yeni kitabı çıktı

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir’in iş dünyası ve ekonomi kategorisinde ‘A’dan Z’ye KARAPARA’ kitabı raflardaki yerini aldı. İkinciadam yayınlarının anlaşmalı olduğu, Kitapevlerinde satışa sunuldu. Ayrıca online kitap sitelerinden de satın almak mümkün.

‘A’dan Z’ye KARAPARA’ kitabının telif gelirleri, Fatih belediyesi bünyesindeki spor okullarına ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yardım olarak verilecek.

A’dan Z’ye KARAPARA’ kitabı raflarda yerini aldı.

Kitapta, Karapara aklama ve Terörizmin finans kaynaklarının finansal sisteme girişinin engellenmesi ve etkin mücadele için yasal mevzuatlara birebir uyumun en önemli etken olduğunu işaret eden Demir, kitabında etkin mücadele için şu konulara dikkat çekiyor:

‘’ Karapara aklama ve Terörizmin finans kaynaklarının önlenmesinin tüm küresel ekonomik sistemin ortaklaşa hareket etmesiyle mümkün olabileceğini ve Türkiye’de faaliyet yürüten tüm kurum ve kuruluşlar, iş ve ticaret sektörleri ve ekonomik sistemde faaliyet yürüten tüm çalışanların yükümlülüklere uyum çerçevesinde yapması gereken, tüm iş ve işlemlerin harfiyen yerine getirmesi, Karapara aklama ve Terörizmin finans kaynaklarının önlenmesinde çok büyük bir ivmenin yakalanmasını beraberinde getirecektir. Bu ivmemenin daha hızlı yakalanabilmesi için gerekli olan rehberlerden biri niteliğinde kaleme alınan ‘A’dan Z’ye KARAPARA’ kitabı raflarda yer aldı. ’’

Raflarda yerini alan ‘A’dan Z’ye KARAPARA’ kitabı, 5 ana bölümden oluşuyor.

Kitabın ilk bölümü: ‘Karapara aklamanın tarihi sürecinden, Dünya genelinde yılda aklanan paranın miktarından, aklayıcıların izlediği yol haritasından, günümüzde kullanılan klasik karapara aklama tekniklerini ve yeni aklama yöntemlerini içermektedir.’

Kitabın ikinci bölümü: ‘Türkiye’de yürürlükte olan yasal mevzuat çerçevesinde, tüm iş dünyası ve iş sektörleri ile finansal sistemle alakalı olan kurum, kişi, çalışanların uyması geren Yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin içeriğini detaylı olarak anlatılmakta, Sıkıştırılmış tedbirlerin içeriği ve uygulanacağı durumları, yüksek riskli ülkeler ve riskli durumlar karşısında yapılması gerekenleri, şüpheli işlemlere ile müşteri tanıma yükümlülüğünün detaylarını içermektedir.’

Kitabın üçüncü bölümü: ’Ekonomik yaptırımlar çerçevesinde, malvarlığının dondurulmasının uygulanması, malvarlığının dondurulmasını çerçevesindeki tereddütlü halleri, dondurulan malvarlığının erişim iznine açılması için yapılması gerekenler, malvarlığı dondurulanların dondurulan malvarlığına karşı hukuksal başvuru yolları, hatalı dondurulma işlemlerine karşı izlenilecek iş ve işlemler ile başvuru yolları, hatalı dondurulan malvarlığı kararının kaldırılmasına dair izlenecek yol haritasını içermektedir.’

Kitabın dördüncü bölümü:’ Uluslararası mevzuatı içermektedir. Türkiye’nin Karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi çerçevesinde birlikte hareket ettiği uluslararası kuruluşları, yapılan anlaşmaları ve bu anlaşmaların içeriklerini içermektedir.’

Kitabın beşinci bölümü:’ Karşılaşılabilecek tüm sorular karşısında, Masak tarından verilen cevapları içermektedir.’

‘A’dan Z’ye KARAPARA’ kitabı, İş ve Ekonomi camiasının rehberi olacak.

İş ve ekonomi kategorisinde raflarda yerini alan ‘A’dan Z’ye KARAPARA’ kitabı, Bankalar ve finans kuruluşları ile çalışanları, kuyumcular, dövizciler, iş adamları, muhasebeciler, avukatlar, gayrimenkul alım satımı yapanlar, kripto para hizmet sağlayıcıları, holdingler, vakıflar, dernekler ve daha birçok sektörde faaliyet gösteren iş sektörü kuruluşları ve buralarda çalışanların, karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında izleyecekleri yol haritasını içeren bir rehber olarak herkesin elinin altında olması gereken bir kitap niteliği taşımaktadır.

Yazar Demir, ’Amacımız, Topluma ve İş camiamıza yarar sağlayacak bir eser oluşturmaktı.’

Türkiye’de toplumsal konular başta olmak üzere ekonomi konularında medyada sayısız içeriği bulunan Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, yeni kitabı için şu ifadeleri kullandı:

İş camiası ve devlet yönetiminin içinde yer aldığım 34 yıl süre zarfında, her zaman ilk önceliğim, faydalı olmak ve faydalı olmak için üretmek olmuştur. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Türkiye’nin gri listeye alınması gibi haksız bir uygulama ile karşı karşıya bırakılmasına o gün karşı çıkmış biri olarak, İş camiamızın karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında içeriğinden istifade edebileceği bir kitap oluşturulmasını gerektiğini düşünerek yola koyuldum ve bugün kitabımız iş dünyasının istifade edebileceği bir kaynak olarak raflarda yerini aldı. Kitaptan elde edilecek telif gelirlerini, gençlerimiz ve çocuklarımız için güzel işlere imza attığına şahit olduğum, Fatih belediyesi bünyesindeki spor okulları ve henüz kararlaştırmadığım ama aklımda bulunan toplum yararına çalışan bazı vakıflar aracılığıyla üniversitede okuyan kız öğrencilere yardım olarak vermeyi kararlaştırdım. Kitabı almayı düşünenlere şunu söylemek isterim, iş camiasında yer alıyorsanız bu kitap, karşılaşabileceğiniz birçok sorunu aşmanıza yardım edeceği gibi verdiğiniz para da, insanımıza harcanacağı için hem işinizi görecek, hem de yardımlarda bulunacağınızı hatırlatmak isterim. Yeni kitabımızın hayırlara vesile olmasını diliyor.’ dedi.