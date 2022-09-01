İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIMDA KIŞ TARİFESİ SEFER DÜZENLEMESİ YAPILDI

İBB’ye bağlı hizmet veren toplu ulaşım araçlarından otobüs, metro ve vapurlarda yaz tarifesi sona eriyor, ‘Kış Tarifesi’ uygulanmaya başlıyor. Yeni sefer düzenlemesine uygun tarife İETT Otobüslerinde 10 Eylül Cumartesi günü başladı. Metro İstanbul’a bağlı raylı sistemler 12 Eylül Pazartesi, Şehir Hatları’na bağlı olarak hizmet veren vapurlar ise 19 Eylül Pazartesi günü itibarıyla artık ‘Kış Tarifesi’ uygulayacak.

İETT KIŞA VE OKULLARIN AÇILMASINA HAZIR

İETT Otobüsleri, 10 Eylül Cumartesi günü itibarıyla ‘Kış Tarifesi’ne geçti. Yeni sefer düzenine göre İETT’de günde 5 bin 237 araçla 52 bin 985 sefer düzenlenmesi planlanıyor.

Kış sefer düzeninde; yazın oluşan talep nedeniyle hizmete alınan 48R, D1 ve D2 hatları pasifleştirilecek. KM28, 98K, 59HS, 48U, 38H, 36S, 29T ve HT19 hatları ise Kış Sefer Düzeni nedeniyle tekrar aktif hale getirilecek. İETT ayrıca, yeni Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlayacağı 12 Eylül Pazartesi günü de yaşanacak yoğunluğa paralel olarak toplam bin 916 ek sefer düzenleyecek. Olası yoğunluklara karşı yedek araçlar hazır bulundurulacak ve yoğunluk yaşanan hatlara takviye yapılacak. İBB Meclisi’nin aldığı karara göre okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacağı için araçların tam kapasiteyle çalışması sağlanacak. Üniversitelerin açılış tarihlerine uygun olacak şekilde de düzenlemeler yapıldı.

İETT Web Sayfası: iett.istanbul/

METROLARDA KIŞ TARİFESİ

Metro İstanbul AŞ de 12 Eylül 2022-Pazartesi günü itibarıyla tüm hatlarda ‘Kış Tarifesi’ne geçiyor. Güncel tarifeye, 12 Eylül Pazartesi sabahı itibarı ile www.metro.istanbul/ web sitesinden, mobil uygulamalarından ve istasyonlarda bulunan info panolardan ulaşabilirsiniz.

Tüm hatlarda ilk ve son tren saatleri aynı olmakla birlikte, hatların yolcu yoğunlukları analiz edilerek gün içerisindeki sefer sıklıklarında değişiklikler yapıldı. 12 Eylül Pazartesi gününden itibaren tüm hatlarda günlük toplam 332 ilave sefer gerçekleştirilerek; 324 bin 103 ek yolculuk kapasitesi sağlanacak. Böylelikle trafikten yaklaşık 294 bin 60 araç çekilmiş olacak. Güncel tarife bilgileri, sefer tarifeleri sayfasından sorgulanabileceği gibi istasyonlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranlarından da öğrenilebilecek. Ayrıca; İBB Meclisi’nin aldığı karara göre, okulların açıldığı ilk gün olan 12 Eylül 2022-Pazartesi günü, 06:00-14:00 saatleri arasında Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında da ücretsiz geçiş yapılacak.

ŞEHİR HATLARI VAPURLARI’NDA KIŞ TARİFESİNE GEÇİLECEK

İstanbul Şehir Hatları’nın 2022-2023 Kış Tarifesi ise 19 Eylül 2022-Pazartesi günü başlayacak. Yaşanacak yoğunluklar göz önüne alınarak kış sezonuna göre düzenlenen seferler Haziran ayı ortalarına kadar geçerli olacak.

2022-2023 Kış Tarifesi’ne Şehir Hatları iskelelerinden, Şehir Hatları sosyal medya hesaplarından ve ALO 153 Beyaz Masa Danışma Hattı’ndan ulaşılabilecek.

Şehir Hatları Web Sayfası: www.sehirhatlari.istanbul/tr

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