Tüm belediyeler, eski belediye başkanlarının yer alacağı belediye yüksek istişare kurulu oluşturmalı!

İstanbul’un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı, İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan’ı ziyaret eden Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, İstanbul’u İstanbul yapan isimlerden biri olan Bedrettin Dalan amcamızı ziyaret ederek hoş sohbetinden ve kıymetli tecrübesinden istifade ettik.

Mevcut belediye başkanlarının, önceki dönemlerde belediye başkanlığı hizmetinde bulunmuş isimlerin tecrübelerinden istifade etmemelerinin, şehirler ve Türkiye için büyük bir kayıp olduğunun altını çizen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ‘Sn. Bedrettin Dalan’ı ziyaretimiz vesilesiyle, İstanbul’un sn. Dalan’ın kıymetli tecrübesinden ve bilgisinden istifade edemediğini ve tüm Türkiye geneli önceki dönem belediye başkanlarının kıymetli tecrübe, birikim ve bilgilerinden istifade edilmemesinin, şehirler ve Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.’

Şehirler ve ülkemiz için faydalı olacak öneride bulunan Yazar Demir, Eski belediye başkanlarının tecrübelerinden istifade edilmesi için belediye yüksek istişare kurulu oluşturulması önerisinde bulundu.

Her şehre, İstanbul’un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ve Erdoğan ile Topbaş gibi isimler lazım.

15 Nisan 1923’ten günümüze İstanbul’a birçok isim belediye başkanlığı yaptı ama hizmet noktasında iz bırakan birkaç kişiden biri şüphesiz İstanbul’un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan olduğunun altını çizen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’ 15 Nisan 1923’ten günümüze kadar İstanbul’a 18 isim belediye başkanlığı yaptı. Kimi 20 gün, kimi 13 yıl hizmet etti.18 isimden, İstanbul’u İstanbul yapan kişiler şimdiki Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayip Erdoğan, Meslektaşım olan ebediyete intikal eden rahmetli sn. Kadir Topbaş abimiz ve 1988’de Rahmetli Sn. Turgut Özal ile birlikte çalıştığım dönemde tanıma fırsatı bulduğum ve o günlerden 2022’ye uzanan yılların dostluğuna sahip olduğum, İstanbul’un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı sn. Bedrettin Dalan amcamız İstanbul’u İstanbul yapan değerli yöneticiler arasına adlarını altın harflerle yazdıran isimler oldular.’ Dedi.

İstanbul’u İstanbul yapan Dalan, Erdoğan ve Topbaş oldu.

Dün gibi hatırladığını belirten Yazar Demir, ‘ “Haliç gözlerim gibi masmavi olacak” diyerek çalışmalar başlatan Bedrettin Dalan amcamız, söylediğini bin bir zahmet ve çalışmayla yapsa da sonraki yerel seçimde koltuğu devrettiği Sözen, İstanbul’u susuzluktan kırıp geçirmekle kalmayıp, İstanbul’u çöp dağlarına esir bırakır hale getirmesiyle İstanbul, haliç gibi pis kokuya esir düşmüştü. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayip Erdoğan’ın, İstanbul belediye başkanı olması ile birlikte, susuzluktan kırılan ve çöp dağlarına teslim olan İstanbul, Erdoğan’ın örnek belediye başkanlığı sayesinde bu esaretten kurtuldu. Haliç’i, Bedrettin Dalan amcamızın gözleri gibi tekrar masmavi yaptı ve sayısız eseri İstanbul’a kazandırdı. Rahmete kavuşan meslektaşım Kadir topbaş abimizde, İstanbul’u demir ağlarla ördüğü gibi sayısız eser ve hizmet ile amcamız Bedrettin Dalan ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayip Erdoğan ile birlikte İstanbul’u İstanbul yapan isimler olarak her daim güzellikler ile anılan kıymetli isimlerden biri olarak ebediyete intikal etti. Bu vesileyle tekrar Rahmetli Sn. Turgut Özal ve Kadir topbaş abimize Allahtan gani gani rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun.’ dedi.

Tüm belediyeler, eski belediye başkanlarının yer alacağı belediye yüksek istişare kurulu oluşturmalı!

Türkiye geneli gerek il olsun, gerek ilçe olsun, bir dönem belediye başkanlığı görevi ifa etmiş başkanların tecrübesinden istifade edilmesine olanak sağlayacak, bir istişare mekanizmaya ihtiyaç olduğunu belirten Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ’En iyi örneklerden biri olması hasebiyle İstanbul’un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Bedrettin Dalan amcamızın tecrübesinden İstanbul’un istifade etmesi, İstanbul gibi yönetilmesi meşakkatli ve sayısız sorunu içinde barındıran bir şehir için sorunların, tecrübe ışığında çözümü manasına gelmesinden dolayı çok kıymetlidir. Bu tecrübeli isimlerin, tecrübelerinden istifade edilmesi şehirler için büyük yararlar içerdiği gibi mevcut belediye başkanlarının istifade ettikleri tecrübeler ışığında daha başarılı bir belediye başkanlığı ifa etmelerine de olanak sağlayacaktır. Bu eksende hem şehirler için faydalı olacak, hem mevcut başkanların daha başarılı olmasına katkı sağlayacak, ‘Biri yaptı! Biri bozdu!’ olayına son verecek, her yeni belediye başkanı bir taş üstüne bir taş koydu hizmet anlayışına büyük katkıları olacak, eski belediye başkanlarının yer alacağı belediye yüksek istişare kurulu oluşturmalıdır. ’dedi.