İstanbul’da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 42 yaralı

Avcılar’da metrobüsler çarpıştı – Tıkla İzle
Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.
Metrobüs kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı – Tıkla İzle
Avcılar’da meydana metrobüs kazası nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Metrobüs seferleri durdu, vatandaşlar metrobüs yolundan yürüdü
Yaşanan metrobüs kazası nedeniyle, diğer bölgelerdeki metrobüslerde güzergah üzerinde beklemek zorunda kaldı. Bunun üzerine metrobüslerde bulunan vatandaşlar, metrobüslerden inerek, güzergah üzerinde yürüyüp duraklara ulaştı. Metrobüsün durması nedeniyle, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşmasına neden oldu.
Metrobüs seferleri araçların kaldırılmasıyla tekrar başladı
Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından, kazaya karışan metrobüsler bölgeden kaldırıldı. Metrobüs güzergahında yapılan temizleme çalışmasıyla birlikte metrobüs seferleri Küçükçekmece yönüne kontrollü bir şekilde tekrardan başlatıldı. Öte yandan, kaza bölgesi ve ekiplerin yaptığı çalışmalar ise dron ile havadan görüntülendi.
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