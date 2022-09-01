İstanbul’da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 42 yaralı

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza sebebiyle olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Avcılar’da metrobüsler çarpıştı – Tıkla İzle

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Şükrübey Metrobüs durağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şükrübey Metrobüs durağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki metrobüs içinde bulunan toplam 42 kişi yaralanırken, kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Metrobüs kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı – Tıkla İzle

Avcılar’da meydana metrobüs kazası nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüs seferleri durdu, vatandaşlar metrobüs yolundan yürüdü

Yaşanan metrobüs kazası nedeniyle, diğer bölgelerdeki metrobüslerde güzergah üzerinde beklemek zorunda kaldı. Bunun üzerine metrobüslerde bulunan vatandaşlar, metrobüslerden inerek, güzergah üzerinde yürüyüp duraklara ulaştı. Metrobüsün durması nedeniyle, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Metrobüs seferleri araçların kaldırılmasıyla tekrar başladı

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından, kazaya karışan metrobüsler bölgeden kaldırıldı. Metrobüs güzergahında yapılan temizleme çalışmasıyla birlikte metrobüs seferleri Küçükçekmece yönüne kontrollü bir şekilde tekrardan başlatıldı. Öte yandan, kaza bölgesi ve ekiplerin yaptığı çalışmalar ise dron ile havadan görüntülendi.