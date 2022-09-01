OKULLARIN AÇILDIĞI İLK PAZARTESİ GÜNÜ, TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Yeni eğitim – öğretim yılının sağlıklı bir şekilde başlaması amacıyla İstanbul genelinde bir dizi tedbir alındı. Okulların açılacağı ilk gün 06:00 – 14:00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Okul servisleri denetlenecek ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanabilecek. Trafik kameralarla denetlenecek ve yolları tıkayan araçlar hızla çekilecek. Emniyet ve zabıta güçleri, ana cadde ve okul önlerindeki trafiğin akışını sağlayacak. Yollardaki ve şantiyelerdeki çalışmalar gece yapılacak.

Toplu ulaşıma ek seferler konulacağını açıklayan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbulluları özellikle 12 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarını kullanmaya davet etti.

2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı, İstanbul ve Türkiye genelinde 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile diğer kamu kurumlarının temsilcileri, yeni eğitim sezonunun sağlıklı şekilde başlaması için bir toplantı gerçekleştirdi. Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında düzenlen toplantıda, trafik başta olmak üzere bir dizi önlem alındı.

ÇAĞLAR: “ÖZEL ARAÇ YERİNE TOPLU ULAŞIM TAVSİYE EDİYORUZ”

Alınan tedbirleri açıklayan Can Akın Çağlar, İstanbul’da okulların açılacağı 12 Eylül Pazartesi günü 06:00 – 14:00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini ve seferlerin artırılacağını belirterek, “İBB ve İstanbul Valiliği’ne ait birimler olarak, sorunsuz bir eğitim yılının başlaması için gerekli tüm tedbirleri aldık. Önümüzdeki haftadan itibaren işe aracıyla giden ve çocuklarını özel araçlarıyla okula bırakan verilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Altyapı, şantiye ve yol çalışmaları trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılmayacak, geceye kaydırılacak” diye konuştu.

İstanbul’da 2 milyon 934 bin 155 öğrenci ile 163 bin 784 öğretmenin 6.840 okulda yeni eğitim –öğretim yılına başlayacağını,16 bin servis aracının trafiğe çıkarak 300 bir öğrenciyi taşıyacağını açıklayan Çağlar, “Okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT’nin 2.248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacak. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize huzurlu ve verimli bir eğitim yılı diliyoruz” dedi.

Alınan Tedbirler

• Okulların açıldığı gün ve devamındaki hafta boyunca trafikte olumsuzluklar yaşanmaması için12 Eylül 2022 Pazartesi günü 06:00 – 14:00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet Entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacak.

• Okulların açıldığı ilk 2 gün boyunca okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacak.

• 12 Eylül Pazartesi günü okul servis araçları İSPARK A.Ş.’nin okul çevrelerindeki 89 otoparkından tam gün ücretsiz park edebilecek.

• Uygulamalara yönelik olarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla organizasyonlar yaparak koordinasyon sağlayacak.

• Veliler https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden kayıtlı şoför sorgulama ve okul servis ücreti hesaplama gibi hizmetlerin faydalanabilecek.

• Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek.

• Mobil EDS araçları ile birlikte İBB denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetim yapacak.

• Okulların açılması ile birlikte trafik akışının işlerliğinin en iyi şekilde sağlanması için, internet, mobil platformlar, ‘Değişken Mesaj Sistemleri’nde gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapacak.

• Sinyal direklerine 1 hafta süreli ‘BEN DUYARLI SÜRÜCÜYÜM’ levhasının asılması sağlanacak. 6.826 hemzemin yaya ve 2.850 hemzemin okul geçidinde 1.115 adet «Önce Yaya» sembolü uygulaması yapıldı.

• Okullar açılmadan önce gerekli görülen yerlerde sinyalizasyon, kent içi trafik kameraları ve şerit çizgilerinin (özellikle okul çevrelerinde yaya geçitlerinde yatay-dikey işaretleri) onarımı tamamlanacak, premark (yatay işaretleme) uygulamaları bitirilecek.

• Sabah ve akşam yoğun saatlerde yeterli sayıda zabıta memurunun okul çevrelerinde görevlendirerek ilçe zabıta memurları ve polis memurları ile koordineli trafik denetiminin yapılması sağlanacak.

•Kazalardan dolayı hasar görmüş altyapıya anında müdahale edilip polis ekiplerine gerekli yardım sağlanacak. İBB, emniyet ekiplerine yardımcı olacak 12 çekiciyi sahada hazır tutacak.

• Devamı zaruri çalışmaların gece vardiyasında sürdürülmesi sağlanacak. (22:00-05:00 arası). Şantiyelerde okulların açıldığı hafta gündüz çalışma yapılmayacak. Trafiği engelleyecek tüm hususlar ortadan kaldırılıp, çalışmalar daha sonra kademeli olarak başlatılacak. Mevcut çalışmaların okul açılış gününden önce bitirilmesi sağlanacak.

•Alt yapı çalışmaları yapan İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlarla önceden iletişime geçilerek öğretim dönemi açılış haftasına kadar çalışmaların bitirilmesi sağlanacak.

• Okul servis araçlarının öğrenci indirme-bindirme ve paklanma sırasında okul bahçelerini kullanımı için gerekli kolaylık sağlanacak.

• Okullara bilgilendirme yapılarak okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri Rehber Personel ve Öğretmenlerden oluşan “Okul Geçidi Görevlileri” kontrolünde gerçekleşecek.

• Servis kullanacak öğrencilerin açık adresleri ve iletişim bilgileri servis şoförlerinde bulundurulması ve velilere duyurulması sağlanacak.

• Okul servis şoförlerinin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgeleri https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden kontrol edilecek.

• Servise çıkacak araçların, şoförlerin ve rehber personelin ilgili mevzuat kurallarına uygun çalışması için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

• Okul servis şoförlerinin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgeleri https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden kontrol edilecek. İBB Ekipleri tarafından okullar ziyaret edilerek bilgilendirme yapılacak, hazırlanan broşürler velilere dağıtılacak.

• Okul Servis Aracı kullanacak şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine tabii tutulacak. İBB ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak için başvuran kişilere alkol ve uyarıcı madde testi yapıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 192 bin 392 şoför (taksi, minibüs, servis vb.) adayına test yapıldı. Test yapılan kişilerden 7.823 tanesinin testi pozitif sonuçlandı ve şoförlük yapmaları engellendi.

• Taşıma sınırının üstünde öğrenci taşınmaması, indirme-bindirme yerleri dışında öğrencilerin indirilmemesi, servis araçlarına, ‘ÇÖZÜM MERKEZİ ALO 153’ yazısının asılması sağlanacak.

• Okulların açık adresleri, telefon numaraları, öğrenci kapasiteleri ve okul müdürlerinin bilgileri İl Jandarma Komutanlığı, il Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı birimlerine gönderilecek.

• Trafik, emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirmek üzere Jandarma Trafik, Asayiş Önleme Müdahale, Suç Önleme ve Araştırma Devriyeleri ile okulların önleri ve yakınlarında yeterli sayı ve personelle tedbir alacak.

• Trafik Güvenliği açısından önem arz eden okullarda polis, jandarma ile İBB ve ilçe belediyelerinin zabıtaları görev yapacak.

• Okul Servis Araçları ve Servis Şoförlerinin kontrolleri okul önlerinde ve yol güzergâhlarında yapılacak. Korsan servis araçlarına izin verilmeyecek.

• 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi’nde Okullarda ve Trafik Eğitim Parklarında öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.

• Öğretim yılı başlangıç tarihinden en az bir hafta önce servis kullanan öğrencilerin adres ve iletişim bilgileri okul müdürlerinden temin edilerek güzergahlar tespit edilecek.

• Ulaşım Akademisi kapsamında okul servis şoförlerine eğitimler düzenlenecek.