Malta’da Hem İngilizce Öğren Hem Para Kazan

Doğal güzellikleri, gece hayatı ve plajlarıyla ünlü Malta adasında güneşin, serinleten denizin, müthiş plajların ve dolu dolu gece hayatının tadını çıkarırken günümüz iş dünyasında kesinlikle ihtiyaç duyulan İngilizce’ye tam olarak hakim olabilirsin. Lemon Academy aracılığıyla gideceğin Malta Work and Study programları ile hem İngilizce öğrenebilir hem de para kazanarak masraflarını oldukça düşürebilirsin. Kulağa harika geliyor değil mi? Peki nedir bu program?

Malta’da Work and Study Programı Nedir?

Malta gibi İngilizcenin ana dil olduğu bir ülkede İngilizce dil okullarına gidebilmenizi ve bu süre içerisinde çalışabilmenize imkan veren harika bir yurt dışı dil eğitimi programıdır. Çoğu ülke dil okulu için gelen öğrencilerine çalışma izni vermezken, sadece 4 ülke için başvurabileceğiniz Work and Study programı sayesinde yasal çalışma izni ile harçlığınızı çıkarabilirsiniz. Tabi bunu yaparken turistik bir şehir olan Malta’nın tadını çıkarmak da çok büyük bir avantaj.

Neden Malta?

Malta adası hakkında bilgin var mı ya da Malta denilince aklına ne geliyor? Harika plajlara sahip bir ada ülkesi, Osmanlı’nın kuşattığı bir ada veya hiçbir şey. Aklındaki Malta imajı nasıl bilmiyorum ama Work and Study programı için neden Malta’yı seçmen gerektiği hakkında aklında bir fikir oluşturabileceğimi düşünüyorum.

Öncelikle Malta dil okullarında İngilizce öğrenmek için mükemmel bir yer. Ana dili İngilizce olan bu ada sırf yerel halk değil turistlerle de dolu olduğu için harika plajların ve gece hayatının keyfini çıkarırken tanışabileceğin birçok insan ve İngilizceni geliştirebileceğin çok fazla imkan sunuyor. Ada insanlarla dolu ve hepinizin ortak noktası İngilizce.

Ayrıca Malta yıllarca İngiltere hakimiyeti altında kaldığı için adada tamamen İngiliz kültürü hakim. İngiliz kültürü yerel halkın yaşam tarzından trafiğin soldan akmasına kadar etkili.

Malta Work and Study Başvuru Şartları Nedir?

Malta’da Work and Study programına başvurmak çok kolay. Öncelikle 18 yaşından büyük olman ve en az 6 aylık dil okulu kaydı yaptırman gerekli. İlk üç aydan sonra resmi olarak çalışma belgeni alabilir ve çalışmaya başlayabilirsin.

Hangi dil okulunu seçeceğini ve sürecin nasıl işlediğini bilmiyorsan da hiç sorun değil. Lemon Academy ücretsiz danışmanlık hizmeti sayesinde tercihlerine ve hassasiyetlerine en uygun dil okulunu kolaylıkla bulabilirsin.

Yurt Dışında Eğitim Süreci Nasıl İşliyor?

Malta Work and Study veya ilgini çeken başka bir program olursa Malta dil okulu fiyatları sayfasına gidererek iletişim formunu doldur; Lemon Academy yurt dışı eğitim danışmanlığı ile iletişime geç.

Tercihleriniz doğrultusunda size en uygun ülke ve eğitim programını eğitim danışmanınız ile birlikte seçin.

Ülke ve okul tercihinizden sonra hassasiyetinize göre kendinize en uygun gördüğünüz konaklama seçeneğine karar verin.

Her şeye karar verdikten sonra okul başvurunuzdan vize işlemlerinize kadar tüm süreç boyunca danışmanınız sizin yanınızda olacak. Danışmanınızı dinlediğiniz sürece başvuru ve vize işlemleriniz kolayca tamamlanacaktır.

Bütün işlemlerinizi kolayca tamamladıktan sonra konaklama rezervasyonunuzdan uçak biletinize kadar tüm işlemleri sizin için Lemon Academy tamamlıyor. Bundan sonra sadece eğitiminize ve bulunduğunuz ülkenin keyfini çıkarmaya odaklanın.

Londra merkezli bir İngiliz Şirketi olan Lemon Academy ile bu kadar kolay bir şekilde Malta’da Work and Study programına veya istediğiniz herhangi bir programa başvurabilirsiniz. Tüm süreç boyunca sizin yanınızda oluyoruz. Üstelik danışmanlık hizmetimiz tamamen ücretsiz.

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