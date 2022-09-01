Oyun sektörünün gözü 5-6 Eylül’de İstanbul’da olacak!

Türkiye en büyük oyun sektörü etkinliği Mobidictum Business Conference (MBC), 5-6 Eylül’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Oyun dünyasının gözde şirketlerinin yanı sıra sektöre girmeye sıcak bakan firmalar da bu etkinlikte yer alacak.

Türk oyun sektörü son iki yılda hızlı bir şekilde büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. Küresel oyun sektörünün gözü Türkiye’nin üzerinde ve pazar büyüdükçe oyun sektöründeki paydaşların ihtiyaçları da paralel şekilde artıyor. Ülkenin en büyük oyun sektörü basını olan Mobidictum tam da bu noktada devreye giriyor ve sektörü bir araya getiriyor. Daha önce İstanbul ve İzmir’de meet-up’lar düzenleyen Mobidictum, bu sefer sadece ülkenin değil bölgenin gördüğü en büyük oyun sektörü etkinliğine imza atıyor.

Mobidictum Business Conference’ta oyun sektörünün her bir alanından temsilciler yer alacak. Etkinlik PC ve konsollardan mobil oyunların tüm alt kollarına kadar her alanda içerik sunacak. Hatta Web3 alanında (NFT ve blok zinciri) uzman isimler de MBC için biletlerini çoktan ayırttı. Oyun stüdyoları, yayıncı firmalar, yatırımcılar, servis sağlayıcıları, bağımsız oyun geliştiricileri, sektör uzmanları ve çok daha fazlası MBC′de bir araya gelecek.

MBC oyun sektörüne dahil olmak isteyen girişimciler için de bir köprü görevi görecek. Sektöre bir şekilde adım atmak isteyen yeni isimler etkinlik bünyesinde yapılacak konuşmalar, workshop’lar, özel networking etkinlikleri ile yeni fırsatlar yakalayabilecekler.

Bölgenin en büyük oyun etkinliği

Mobidictum Business Conference sadece fuar alanı büyüklüğüyle değil katılımcı sayısıyla da bölgede düzenlenen en büyük oyun fuarı olacak. Etkinlikte %30’dan fazla yabancı katılımcı yer alacak. MBC için beklenen sayılarsa şu şekilde:

600’den fazla marka

1500’den fazla katılımcı

60’dan fazla konuşmacı

60’dan fazla oyun gösterimi

Oyun sektörünün tamamı ele alınacak

PC, mobil, konsol, AR-VR, Web3 ve daha birçok oyun konusunun ele alınacağı etkinlik boyunca katılımcılar şu alanlarla içli dışlı olacak:

Oyun sektörünün güncel durumu

Sektör uzmanlarının görüşleri

Sektöre girmek isteyenler için sektörle tanışma ve uzmanlarla bire bir görüşme şansı

Oyun geliştiricilerinin oyunlarını tanıtma fırsatı

Yeni yeteneklerin keşfedilmesi

Yeni yatırım fırsatları

Katılımcıların kendi ağlarını ve işlerini geliştirme şansları

Yeni ortaklık fırsatları

Etkinliğin yanı sıra eğlence de olacak

Katılımcılar etkinlik boyunca çeşitli dinlenme ve eğlence imkanları da bulacaklar:

Badge Collection / Main Party: Premium ve Professional bilet sahiplerine özel Pre-party 4 Eylül saat 19:00 – 23:00 arasında Galata Balo Salonu’nda gerçekleşecek. Etkinliğe zinde başlamak için harika bir fırsat!

Pier Party / After Party: Professional bilet sahiplerine özel Pier Party’de Haliç’in eşsiz manzarasında ilk günün yorgunluğu atılacak. 5 Eylül saat 19:00 – 23:00 arasında gerçekleşecek olan partide DJ performansı da yer alacak.

Mobidictum’un kurucusu ve genel yöneticisi Batuhan Avucan, MBC’nin Türk oyun sektörünün başarılarını dünyaya duyurmayı da amaçladıklarını belirtti ve şu sözleri söyledi:

“İstanbul yıllardır medeniyetlerin ortak buluşma noktası oldu. Türkiye’nin lider oyun sektörü medyası olarak İstanbul’un bu konumunu, bağlantılarımızı ve vizyonumuzu birleştirerek Türkiye’nin ve bölgenin en büyük oyun konferansını organize ediyoruz. Ülkemizde son senelerde gelişen oyun sektöründeki başarılarımızı dünyaya göstermek ve firmaların yurt dışıyla olan ilişkilerini geliştirmek, daha da başarılı işler yapmalarını sağlamalarını istiyoruz. Tüm oyun sektörünü ve oyun sektörüne meraklıları konferansımıza bekliyoruz.”

Girişimcilere özel indirim!

Şimdiden 50’den fazla sponsorunu duyuran Mobidictum Business Conference, 5-6 Eylül’de tüm oyun sektörünü İstanbul’da bir araya getirecek. Böylesine dev bir etkinlikte yer almak isteyen girişimciler startup kodunu girerek alacakları biletlerde %20 indirim kazanacaklar.