Ali Bilir: “Değiştiremezsen, mücadeleyi bırakma” diyor

Ali Bilir, insanlara yeteneklerini keşfederek, çevreye faydalı olmak ve umut içeren “Nasıl Düşünürsen Öyle Yaşarsın” adlı akademik kitabını tanıttı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği – TÜRSAB Başkan Yardımcısı ve Bilir Turizm’in sahibi Ali Bilir, daha önce yazdığı seyahat ve anı kitaplarına insanlara kendini keşfetme, yeteneklerini doğru kullanma, çevreye faydalı olma ile umut içeren kitabını tanıttı. Ali Bilir “Nasıl Düşünürsen Öyle Yaşarsın” adlı akademik kitabının tanıtımında meslek örgütleri içindeki çalışmalarına değinerek “Değiştiremezsen, mücadeleyi bırakma” dedi.

MUTLULUĞUN SIRRI: KALİTELİ YAŞAM

Kitapta mutluluk için kaliteli bir yaşamın şart olduğunu anlatan Ali Bilir, bir çok uzmanın görüşlerine yer veriyor. Kitapta mutluluğun sırrı şöyle özetleniyor: Yaşam kalitesi, yaşanılan kültür ve değer sistemleri bağlamında sırasıyla, amaçları, beklentileri, standartları ve endişeleri ile ilgili olarak bireylerin yaşamdaki konumlarının algılanışını içermektedir. Mutluluğu sağlamak için yaşam kalitesinin yükseltilmesi temel amaç olmalı deniliyor. Bunun içinde insanın kendi yeteneklerini keşfederek yaşamı bir amaçla anlamlandırması ve çevreye faydalı hale getirmesi gerektiği belirtiliyor

ANCAK VAZGEÇMEDİM

Turizmde yapmayı düşündüklerin gerçekleştirmek için meslek örgütlerinin içinde görev aldığını anlatan Ali Bilir, “Yaptıklarımızın daha iyiye gitmesi için çalışmalar yaptım. Çevreme ne kadar fayda sağlayacağıma baktım. Ancak meslek örgütlerinde tek başına hareket edemiyorsun. Hiçbir şey benim istediğim gibi olmadı. Ancak vazgeçmedim. ‘Bana ne!’ demedim. Değiştiremezsen, mücadeleyi bırakma diyorum” şeklinde konuştu.

KİTAP YAZAN KUTSAL GÖREV YAPIYOR

Timaş Yayınları’nın Cağaloğlu’nda yapılan Ali Bilir’in kitap tanıtımına turizm sektöründen ve çeşitli meslek dallarından konuklar ile Ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.

Ali Bilir daha önce “Gezmek, kültürleri ve mekanları tanımak kadar insanın ufkunu genişleten az şey vardır hayatta…” diyerek 2018’de yazdığı ‘Başka Yerler Farklı Mekanlar: Geziyorum’ adlı seyahat kitabı vardı. Ayrıca. Geçmişten Günümüze Görele (2001), Çeşmi Bülbüle Gizlenmiş Ab-ı Hayat Beykoz (2008) kitapları bulunuyor.

KENDİSİYLE BARIŞIK OLAN, ÇEVREYE YARAR GETİRİR

Türsab Başkan Yardımcısı ve Bilir Turizm’in sahibi Ali Bilir “Nasil Düşünürsen Öyle Yaşarsın’ adlı kitabıyla ‘gelecek kuşaklara anlamlı bir hayat ve güzel bir dünya” sunmak için insanın değişimi öncelikle kendisinde başlatması gerektiğini söylüyor. İnsan kendi yeteneklerini keşfederek kendisiyle barışık bir hayat yaşarsa bu olumlu bakışın çevreye yarar getireceğini anlatıyor.

HER BİTİŞ BİR BAŞLANGIÇTIR

Her bitişin yeni bir başlangıç olduğunu söyleyen Ali Bilir, “Gecenin en karanlık vaktinin aydınlığa yakın olduğu zaman” olduğunu belirterek insanların ulutsuz olmaması gerektiğini anlatıyor. İnsanları içlerinde yaşayan cevheri meşfetmeye çağıran Ali Bilir, iş yaşamında edindiği bilgileri okuyucularıyla paylaşıyor.

ALİ BİLİR KİMDİR?

1972 yılında dokuz çocuklu ailenin sekizinci çocuğu olarak Giresun’un Görele ilçesinde doğdu. İlkokulu köyünde, Ortaokulu Görele ve Sarıyer İmam Hatip Lisesi’nde, Lise eğitimini ise Görele ve Beykoz Ticaret Lise’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni Lisans derecesinde mezun oldu. İşletme dalında MBA yapan Bilir, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik, Siyaset Okulu’nu bitirdi.

İş yaşamına Bankacılık sektöründe başlayan Bilir, sırasıyla Osmanlı Bankası, Sümerbank ve Anadolubank’ın çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1994–1998 yılları arasında Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Boğaziçi Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Giresun ili, Görele İlçesi Ataköy Köyü Derneği’nin kurucu üyeliğini ve altı yıl Başkanlığını yaptı. 1998 yılında 55 Derneğin üyesi olduğu Görele Dernekler Birliği’nin kuruluşunda bulundu ve 2003 Ocak ayında Genel Başkanlığa seçildi. Aynı dönemde Giresun Dernekler Birliği Kurucu Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve Karadeniz Sivil Toplum Örgütleri Birliği (KASTOP) kurucu üyeliği görevinde bulundu.

Okul yıllarında başlayan sosyal ve kültürel çalışmaları halen devam eden Ali Bilir, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Beykoz İlçe Teşkilatı’nın kuruluşunda bulunarak; İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Araştırma ve deneme yazılarını çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlamakta ve Şehir Tarihi üzerine araştırma çalışmaları bulunmaktadır. “Geçmişten Günümüze Görele”, “Has Bahçeler Beykoz” ve “Çeşmi Bülbüle Gizlenmiş Abı Hayat Beykoz” isimlerinde üç adet yayınlanmış, Gezi ve İnceleme dalında ise yayına hazır bir çalışması bulunmaktadır.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça dillerini bilen Bilir, 1998 yılında “Görele Gen Tr” (Giresun Platformu) internet sitesini kurarak yayın hayatına başlattı. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerine girerek Beykoz Belediyesi ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimler için Beykoz Belediye Başkan Aday Adayı olduğundan dolayı Başkan Yardımcılığı görevinden 5 Aralık 2008 tarihinde istifa etti.

Halen bu görevlerini sürdüren Bilir, ayrıca Beykoz Belediyesi Hukuk, Bütçe, Sağlık, Kültür ve Sanat Komisyon üyelikleri yanında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Tarife Komisyonu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü Derneği Başkanlığı, İstanbul Amerikan Futbol Kulübü Fahri Yöneticiliği ve Türkiye Beyzbol, Softbol, Amerikan Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komisyon Danışmanlığı görevlerini yürütmektedir.

Belediye uygulamaları ve çalışmaları alanında Roterdam, Amsterdam, Prag, Varşova, Bişkek Belediyeleri’nde teknik incelemelerde bulunan Bilir, 2008 Eylül ayında Galler’in Başkenti Cardiff’te yapılan Avrupa Atanmış Yerel İdareciler Birliği (UDITE) Kongresinde Türkiye’yi temsil etmek için davet edildi.

Zamanla davet edildiği kuruluşlarda ve Üniversitelerde konferans veren Ali Bilir evli ve üç çocuk babasıdır.

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