II. İSTANBUL ULUSLARARASI ODA MÜZİĞİ FESTİVALİ BARIŞ VE İSTANBUL TEMASIYLA BAŞLIYOR!

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ikinci yılında barış ve İstanbul’u merkezine alan teması ile dinleyicilerle buluşuyor. Tedi Papavrami, François- Frédéric Guy, Miguel da Silva, Frans Helmerson, Jacques Ammon ve Jerusalem Quartet gibi yıldız isimleri ve efsanevi oda müziği gruplarını ağırlayacak festival; atölyeler, söyleşiler, gençlik konserleri ve çocuk etkinlikleri ile zengin bir program sunuyor. Festival, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı katkılarıyla 6 – 23 Eylül tarihleri arasında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşiyor.

İstanbullu müzikseverler için müziğe dair yeni bir pencere açmak amacıyla kurulan, viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangilsanat yönetmenliğinde gerçekleşen İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, müziğin değiştirici ve dönüştürücü gücüne olan inancıyla festival boyunca; kendini dinlemek, birbirini dinlemek ve şehri dinlemek konularını ele alıyor. Türkiye’nin uluslararası müzisyenler ve solistler yetiştirmesine katkıda bulunmak için tüm yıl çeşitli projeler gerçekleştiren Kültür Dairesi Başkanlığı, İstanbul Oda Müziği Festivali içinde gerçekleştirilen ustalık sınıflarına ayrıca önem veriyor. 6 Eylül Salı akşamı CRR’de gerçekleşecek festival açılışını ünlü keman virtüözü TediPapavrami, Alman romantiklerinin usta yorumcusu François-Frédéric Guy ve Türk Çellist Nil Kocamangil yapıyor. Festival ikinci yılında orkestra şefi Zubin Mehta’nın anlamlı sözünden ilham alarak barış ve İstanbul temasını işliyor; “Müzik barışın mesajıdır ve müzik sadece barış getirir.”II. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, dünyaca ünlü müzisyenlerin CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek oda müziği konserlerinin yanı sıra CRR Konser Salonu’nun fuaye alanında sürpriz isimlerle yapılacak söyleşiler, çocuklar için atölye çalışmaları ile müziği toplumdaki her yaş grubuna ulaştırmayı hedefliyor. Etkinlik programının ayrıntıları İBB Kültür Sanat sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.