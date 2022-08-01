Türkiye, Eylül ayında çok sektörlü bir iş misyonuna ev sahipliği yapacak

Türkiye, Eylül ayında çok sektörlü bir iş misyonuna ev sahipliği yapacak

12-14 Eylül tarihlerinde İstanbul’da Rus şirketlerinin de katılacağı çok sektörlü uluslararası bir iş misyonu gerçekleştirilecek. İş misyonunun amacı Rus üreticileri tanıtmak, ticari ve ekonomik ilişkiler kurmak ve genişletmek, Türk girişimciler arasında yeni ortaklar bulmak ve iş geliştirme konusunda deneyim alışverişinde bulunmaktır.

Tıbbi rehabilitasyon ve teşhis ekipmanları, optik aletler, endüstriyel teknoloji, gıda endüstrisi ürünleri, kentsel altyapı tesisleri, çocuk animasyon dizileri ve eğitim sektörüne yönelik ekipmanlarını sunan 12 Rus şirketi Türkiye’ye gelecek. İhracatçılar potansiyel Türk ortaklarla görüşmeler gerçekleştirecek.

İş misyonu, Rus üreticiler ve sektör temsilcilerinin yanı sıra Türk dernekleri ve şirketlerinin de katılacağı “Türkiye Cumhuriyeti’nde İş Yapmak: Pazara Giriş Koşulları ve Mekanizmaları” konulu bir genel oturumla açılacak.

Katılımcılar, Türkiye pazarına girmenin özelliklerini, ülkede dış ticaret faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinin özelliklerini, ayrıca Rus şirketlerinin dış ticaret potansiyelini, kısıtlamalarla ilgili ihracat beklentilerini ve Rus şirketlerinin Türkiye’nin altyapı geliştirme hedeflerinin uygulanmasına katılımını görüşecekler.

Detaylı bilgi için: yuschenko@im-gr.ru