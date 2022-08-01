İmplant Tedavisi

Diş tedavisinin içeriği her geçen gün değişiyor. Değişen teknolojik koşullar sayesinde daha rahat bir şekilde tedavi olunabiliyor. Doktorlar tarafından seçilen tedavinin içeriği hastanın dişine göre değişiklik gösteriyor.

İmplant Tedavisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

İmplant tedavisinin uygulanabileceği birçok durum bulunuyor. İzmir İmplant tedavisi uygulanan hasta sayısı artıyor. Ancak implant tedavisinin hangi koşullarda uygulanabileceğini iyi öğrenmek gerekiyor. Tek bir diş kaybı durumunda dişin her iki yanında bulunan dişlere zarar vermeden sorun ortadan kaldırılabiliyor.

Bazı hastaların hiç dişi olmayabiliyor. Bu hastalar için implant tedavisi uygulanıyor ve bu hastalar doğala yakın bir dişe sahip oluyor. Bazı hastalar protezini tam kullanamıyor.

Protezini tam olarak kullanamayan hastalara da implant tedavisi yapılıyor.

İmplant Tedavisi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

İmplant tedavisine karar vermeden önce bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Bu hususlara dikkat edilmemesi, tedavinin başarı oranını düşürebiliyor. İmplant tedavisi fiyatları, kemik gelişimi tamamlanmamış olan hastalara uygulanmıyor. Hastaların bu kısası dikkate alması gerekiyor.

İmplant tedavisinin başarılı olabilmesi için kemiklerin sağlıklı ve sorunsuz olması gerekiyor. Kemiklerde herhangi bir enflasyon olup olmadığını anlamak için röntgen çekiliyor.

İmplant tedavisinde çene kemiklerine implant vidası takılıyor. Çene kemiğinin bu implant vidasını taşıyabilmesi gerekiyor.

İmplant Tedavisinin Ömrü

İmplant tedavisinin ömrü merak ediliyor. İmplant tedavisinin ömrünü etkileyen birçok etmen bulunuyor. Hastanın ağız ve diş sağlığına önem vermesi, implantın kullanım süresini artırıyor. Ağız ve diş sağlığını ihmal etmeyen kişiler implantı bir ömür sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor.

İmplantın uzun yıllar kullanılması için günde en az 2 defa dişlerin fırçalanması gerekiyor. Aksi halde implant uzun yıllar kullanılamıyor. Bazı hastalar diş fırçalamak yerine diş ipi kullanmayı tercih ediyor. Bu yaklaşım da doğru olarak görülüyor.

İmplantın kullanım ömrünü doktorların mesleki bilgisi de etkiliyor. Alanında uzman olan doktorların yaptığı işlemler çok daha kaliteli oluyor.

İmplant Nasıl Uygulanır?

İmplant uygulanması için bazı işlemlerin tamamlanması gerekiyor. İmplant işlemine muayeneden başlanıyor. İmplant tedavisi yaptıracak olan hastalar ilk olarak doktorla görüşüyor. Doktorlar gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor. Uygun görmeleri durumunda işleme devam ediliyor.

İmplant uygulanırken hastalara lokal anestezi uygulanıyor. Bu sayede hastalar işlem sırasında herhangi bir acı duymuyor. İmplantın tamamlanması ile beraber ufak ağrılar görülebiliyor.

İmplant işlemi tamamlandıktan sonra belli bir süre beklenmesi gerekiyor. Bu sırada yeni yapılan implantın kemiklerle bütünleşmesi sağlanıyor. Ancak bu hemen olmuyor.

İmplant Tedavisinin Yararları Nelerdir?

İmplant uygulamasının birçok yararı bulunuyor. İmplant tedavisi ile hastalar yeni dişlerine sahip olabiliyor. Ancak implant uygulaması yalnızca yeni bir diş vermiyor kişinin psikolojik olarak daha iyi hale gelmesine yardımcı oluyor. Çünkü dişi düşen, kırılan kişiler gülmeyi ihmal ediyor.

Yapılan implant sayesinde çok güzel gülüşler elde edilebiliyor. Bundan dolayı implant tedavisi kişilerin ruhsal sağlığının gelişimine de katkıda bulunuyor. İmplant tedavisi ile yapılan dişler son derece sağlıklı oluyor.

İmplant tedavisi sayesinde diş kaybı bir sorun olmaktan çıkıyor. Birçok kişi implant tedavisini seviyor.

İmplant Her Yaşta Uygulanır Mı?

İmplant tedavisinin hangi yaşlar arasında uygulandığı merak ediliyor. İmplant tedavisi için hastaların 18 yaşını beklemesi gerekiyor. Çünkü 18 yaşına kadar kemik gelişimi devam ediyor. Kemik gelişimi devam eden hastalara implant tedavisi uygulanmıyor. Ancak implant tedavisi için üst yaş sınırı bulunmuyor.

İmplant tedavisini sağlıklı olan bireyler yaptırabiliyor. Ancak yaşlı insanlar diş implantına daha fazla talep gösteriyor. Çünkü yaşlı insanların çene kemiği eriyebildiği için diş implantlarına ihtiyaç duyuyor.

İmplant tedavisi yalnızca yaşlı hastalarda değil orta yaşta olan hastalarda da başarılı bir şekilde uygulanıyor.

İmplant Tedavi Başarı Oranı

İmplant tedavisinde başarı oranları merak ediliyor. Ancak implant tedavisinde başarı oranlarını etkileyen birçok faktör bulunuyor. Bu faktörlere bağlı olarak başarı oranı değişebiliyor. İmplant konusunda araştırma yapan kişiler bu tedavinin başarı oranları hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

İmplant tedavisinde başarılı olunabilmesi için hastanın sağlığının iyi olması ve implantın doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Doğru bir şekilde yapılan implantlar %100 sonuç veriyor. Ancak sağlığı yerinde olmayan hastalarda hiçbir implant faydalı olmuyor.

İmplantın başarılı olabilmesi için doktor tecrübesine de ihtiyaç duyuluyor. Tecrübeli olan doktorlar çok daha güzel bir işlem gerçekleştiriyor.