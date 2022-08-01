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İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete’de


İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023’ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Ticaret Bakanlığı bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmayacak.

📆 16 Ağustos 2022 Salı 14:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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