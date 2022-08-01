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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı


Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, İstanbul’un gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altına gireceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre Pazartesi’nin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul’a ulaşması bekleniyor. İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren 06.00 etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar 18.00 yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.

📆 14 Ağustos 2022 Pazar 23:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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