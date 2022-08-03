Ören’in Leyla Hocası

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören beldesinde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Leyla Uğurlu kurduğu koro ile herkesin takdirini kazandı. Milas Belediyesinin 29 Temmuz cuma akşamı düzenlediği festivalde izleyicilere müzik şöleni yaşattılar.

2007 yılında emekli olduktan sonra sanatsal aktiviteler ile kendi deyimiyle hayat bulan Leyla hoca, çoğunluğu emekli öğretmenden oluşan kurduğu koro ile ilgileniyor. Diğer yandan folklör ve halk oyunları ile ilgilenenlere yardımcı oluyor.

Ören’in tatil beldesi olması nedeniyle ikamet edenlerin çoğunluğunun emekli olduğunu söyleyen Leyla Uğurlu, “İnsanlarımızın burada emekli olup bir kenara çekilmesine içim el veremezdi” dedi.

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