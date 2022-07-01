İstanbul İsviçre Otobüs Yolculuğu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İstanbul, Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan, Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren bir şehirdir. İsviçre Batı, Güney ve Orta Avrupa’nın kesişim kısmında bulunan, güneyde İtalya, batıda Fransa, kuzeyde Almanya ve doğuda Avusturya ülkeleriyle çevrili bir Avrupa ülkesidir.

İstanbul ve İsviçre arasındaki mesafe Zürih şehri baz alındığında 2.195 kilometredir. İstanbul’dan İsviçre’ye uçakla, otobüsle, arabayla ve trenle gitmek mümkündür. Güzergaha bağlı olarak birden fazla çeşit ulaşım aracı kullanılabilir. Otobüsle İsviçre’ye gitmek özellikle gezginlerin tercihidir.

Otobüs yolculuğu kara yolundan olduğu için seyahat boyunca güzergahı takip etmeye olanak verir ve keşif duygusunu tatmin eder. Yaklaşık 1,5 gün süren İstanbul İsviçre otobüs yolculuğu aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurulmasına da imkan tanır.

İsviçre İstanbul Arası Kaç Km’dir?

İsviçre İstanbul arası Zürih şehri dikkate alındığında 2.195 kilometredir.

İstanbul İsviçre Otobüs Yolculuğu Kaç Saat Sürer?

İstanbul İsviçre otobüs yolculuğu direkt otobüs kullanıldığında 42 saat sürmektedir. Otobüs ve bir tren aktarma kullanıldığında ise İstanbul İsviçre arası yolculuk süresi 29 saate düşmektedir.

İstanbul İsviçre Otobüs Seferleri Düzenleyen Firmalar Hangileridir?

İstanbul İsviçre otobüs seferleri düzenleyen firmalar aşağıda listelenmiştir.

Kamil Koç

Öz Batu Turizm

Metro Turizm

Eurolines Germany

İstanbul’dan Hangi İsviçre Şehrine Otobüs Seferi Vardır?

İstanbul’da İsviçre’nin Zürih şehrine otobüs seferi bulunmaktadır.

İstanbul İsviçre Otobüs Bileti Nasıl Alınır?

İstanbul İsviçre otobüs bileti otobüs firmalarının kendi sitesinden veya bir seyahat acentesi aracılığıyla online olarak alınabilir.

İstanbul İsviçre Otobüs Bileti Fiyatları Ne Kadardır?

İstanbul İsviçre bilet fiyatları;hem direkt hem de aktarmalı seyahatler için2.150 TL ile 4.040 TL arasında değişmektedir.

İstanbul’dan İsviçre’ye Gitmek İçin Gerekenler Nelerdir?

İstanbul’dan İsviçre’ye gitmek isteyen Türk vatandaşlarının geçerli bir pasaport ve Schengen vizesine sahip olması gereklidir. Pasaport türlerine göre Schengen vizesi gereklilikleri değişkenlik göstermektedir.

Umuma mahsus pasaport sahiplerinin İstanbul’dan İsviçre’ye seyahat edebilmek için, Schengen vizesi almaları gerekmektedir. Diplomatik pasaport, hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahipleri 180 gün içerisinde yapacakları 90 güne kadar olan seyahatlerde İsviçre vizesi almadan, vize muafiyeti kapsamında İsviçre’ye seyahat edebilir.

Türkiye’den İsviçre Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

Türkiye’den İsviçre Schengen vizesi için öncelikle onlineİsviçre Schengen vize başvuru formu doldurulmalı ve bu form yazdırılmalıdır.İsviçre Schengen vizesi için gerekli evraklar hazırlandıktan sonra yetkili aracı kurumdan vize randevusu alınmalıdır.

Aracı kurumun başvuru merkezinde gerçekleşen Schengen vizesi İsviçre randevusunda evraklar teslim edilir, biyometri işlemleri tamamlanır. Vize randevusunda İsviçre Schengen vizesi ücreti ödendikten sonra başvuru işlemleri tamamlanır ve vize başvurusunun onaylanması durumunda İsviçre Schengen vizesi alınır. Başvuruların karara bağlanmasında İsviçre Konsolosluğu tek yetkili makamdır.