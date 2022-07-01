Kitle İletişim Araçlarının Gelişim Tarihi

Bugün medya, onsuz hiçbir toplumun var olamayacağı bir araçtır. Her türlü verinin akışı o kadar büyüktür ki, modern bir insan farklı akışları hızlı bir şekilde filtreleyebilmeli ve yalnızca gerçekten önemli yönlere dikkat edebilmelidir. Aksi takdirde, bilgi rutininde tıkanma riski büyüktür.

Medyanın ortaya çıkış tarihi hakkında konuşursak, o zaman her şey basınla başladı. Tek tek harflerden oluşan bir setle baskı, 15. yüzyılın ortalarında Johannes Gutenberg tarafından icat edildi. Başlangıçta, basılı kitaplar yayınlanmaya başlandı ve ilk basılı süreli yayınlar sadece bir buçuk yüzyıl sonra ortaya çıktı. Modern gazetelerin selefi, “avvisi” olarak adlandırılan el yazısıyla yazılmış bir Venedik bilgi broşürü olarak kabul edilir (İtalyanca “avviso” kelimesinden – mesaj). Gazzetta adı verilen bir an için satıldı. Bu nedenle iyi bilinen “gazete” kelimesi.

İlk gazete tirajlarının asgari hacimlerde farklılık gösterdiğini belirtmek gerekir – sadece birkaç yüz kopya, ancak yavaş yavaş durum değişti ve toplumu bölgedeki veya bir bütün olarak ülkedeki çeşitli önemli olaylar hakkında bilgilendirmenin ana yolu haline gelen süreli yayınlar oldu.

Bugün, medya sadece süreli yayınlar tarafından değil, aynı zamanda radyo, televizyon ve İnternet tarafından da temsil edilmektedir. İstatistiklere göre, nüfus arasında en popüler olanı İnternet ve televizyondur ve insanların ülkede ve yurtdışında neler olup bittiği hakkında büyük miktarda bilgi edindikleri kaynaklardır. Günümüz dünyasında, medyanın insanlar üzerindeki etkisi o kadar büyüktür ki, haber endüstrisinde faaliyet gösteren birçok şirket devlet tarafından kontrol edilmektedir ve bu da çok şey ifade etmektedir.

Çevrimiçi medya nedir

Modern teknolojilerin dünyası kendi koşullarını belirler ve bu nedenle giderek daha fazla insanın çevrimiçi medyayı tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Bunlar, izleyiciyi sürekli artıran, özel ve benzersiz bir şey sunmaya çalışan bilgi kaynaklarıdır. Ancak genel olarak konuşursak, bu tür bilgi kaynaklarının temel avantajları şunlardır:

Randıman. Kullanıcılar 7/24 bilgi alırlar ve İnternet portallarında televizyondan veya diğer kaynaklardan çok daha hızlı görünür.

İstenilen yönü bağımsız olarak seçme yeteneği. Böylece, kişi kendisini bilgi gürültüsünden ve kendisini ilgilendirmeyen bilgilerden kurtarır.

Tematik doygunluk. Çevrimiçi medya o kadar çeşitlidir ki, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını herhangi bir tercihle karşılayabilirler.

Sürekli gelişime odaklanmak. Yeni kullanıcıları çekmek için, sanal medya sürekli olarak yeni içerik arayışında olmalı, aynı zamanda kalitesi (stilistik ve semantik yük) üzerinde çalışmalıdır.

Bilgiye erişim. Kullanıcılar, yaşı on yıllarca, hatta yüzyıllarca hesaplanan bilgilere ücretsiz erişime sahiptir.

Çevrimiçi medyanın eksiklikleri hakkında konuşursak, asıl olan güvenilmezliktir. Hayır, sağlanan tüm bilgilerden bahsetmiyoruz, ancak sanal medyada yanlış bilgilerin belirli bir yüzdesi hala mevcut. Bu bağlamda, kullanıcılar yalnızca mükemmel bir üne sahip kanıtlanmış kaynakları tercih etmelidir.

Türkiye’nin en popüler medyası

Türkiye’ye muhafazakar bir ülke denilemez. Bu, nüfusu geleneklerini onurlandıran ve saygı duyan modern bir devlettir. Özellikle halk yurt içinde ve yurt dışında olup bitenleri yakından takip ediyor. İnsanlar aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan bilgi alır:

Yazılı basın (Hürriyet, Posta, Sözcü ve diğerleri). Türkiye’deki süreli yayınların popülerliklerini kaybetmedikleri ve günlük olarak yayınlandıkları unutulmamalıdır.

Televizyon. Ülkedeki bu pazar çok yüksek bir seviyede gelişmiştir ve sadece kamu değil, aynı zamanda özel kanalları da içermektedir. Pazar liderlerinden biri, farklı tematik yönelimlerde 10’dan fazla kanala sahip olan televizyon şirketi TRT’dir.

Çevrimiçi medya. Bu alanda https://www.sondakikahaberleri.info.tr/ haber sitesi dikkat çekiyor. Site, bu tür bölümlerde yoğunlaşan ilgili ve doğru bilgilerle sürekli olarak güncellenmektedir: politika, sanat, spor, teknoloji ve diğerleri.

Birçok Avrupa medyasında Türkiye’de devlet tarafından sıkı sansür uygulandığına dair sık sık bilgi olmasına rağmen, pratikte bu doğru değildir. Türk halkı açık ve özgürlükçüdür ve bu nedenle her zaman tüm tezahürleriyle gerçeğin yanında yer alır.