Sivil toplum kuruluşları “Sapkınlığa Dur De” çağrısında bulundu

İstanbul’da Eyüp Sultan Meydanı’nda toplanan STK’lar, nesilleri ifsad eden sapkın projelere karşı gereken önemlerin alınması ve sapkın derneklerin kapatılması çağrısında bulundu.

İstanbul’da Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu adı altında bir araya gelen 48 sivil toplum kuruluşu, aileyi ve gelecek nesilleri ifsad eden sapkın projelere karşı gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulunmak için bir araya geldi.

Eyüp Sultan meydanında toplanan kalabalık; insan fıtratı, aile ve değerlerine karşı açılan savaşa tarafsız ve sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu adına basın açıklamasını Yesevi Alperenler Dermeği Başkanı Kürşat Mican okudu.

“Değerlerden mahrum kalmış nesiller ve fertler bu sapkınlık akımının girdabında kayboluyorlar”

Sivil Toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Yesevi Alperenler Dermeği Başkanı Kürşat Mican, “Bakınız, Milletimiz ve yeni nesillerimiz tarihin hiçbir döneminde bugünkü gibi korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamıştır. Çünkü kurulmak istenen yeni dünya düzeninde bizi biz yapan tüm değerlerimiz, inanç sistemimiz, aile mefhumumuz, kültürel değerlerimiz, ahlaki yapımız, tüm mukaddes değerlerimiz, yeni nesillerimiz tam manasıyla yok edilmek istenmektedir. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, yaşamsal hürriyet, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi paravanlarla planın en önemli parçası olan geyliği, lezbiyenliği, travestiliği ve biseksüelliği bir taraftan dayatma yapıyorlar, diğer taraftan ise meşrulaştırmak ve cemiyetimizin her alanına yaymak istiyorlar. O kadar sinsi, kurnaz ve şeytani planlarla ilerliyorlar ki özellikle popüler kültürü, moderniteyi kullanarak her türlü reklamla, giyimle kuşamla, modayla, gençlere hitap eden yayınlarla, dizilerle, şarkılarla, danslarla, sanatçılarla, sporcularla, programlarla ve LGBT’Lİ aktivistlerle yeni nesillerin ve kadınlarımızın, kızlarımızın dimağlarını ele geçirerek, ağlarına düşürüyor, sapkınlıklarını zerk ediyorlar. Milli ve manevi değerleri zayıflamış, bu değerlerden mahrum kalmış nesiller ve fertler bu sapkınlık akımının girdabında kayboluyorlar.” diye belirtti.

“İnsanın doğasını ve işleyişi bozmaya kalkmak, üremeyi durdurmak ve insanlığı yok etmek demektir”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’nin insan fıtratını ve biyolojik özelliklerini reddettiği ve cinsiyet seçiminin insanın kendisine bırakılması gerektiğini savunduğunu belirten Mican, “Bu açıkça yaradılış gerçeğini inkâr etmektir ve insan doğasını topyekûn bozmaktır. Hepimiz biliyoruz ki ezelden beridir kadın kadındır, erkek erkektir. İnsan nesli bugüne kadar bu şekilde gelmiştir. Doğuştan biyolojik ve psikolojik olarak birbirinden tamamen farklı kadın ve erkeğin evlenmesinden de aile oluşmuş ve insan nesli devamlılığını günümüze kadar bu surette sağlamıştır. Şimdi bu doğayı ve bu işleyişi bozmaya kalkmak, üremeyi durdurmak ve insanlığı yok etmek demektir. Burada özellikle şunu da ifade edelim ki; bu sapkın örgüt ışıltılı argümanlarla, vadettikleri rengarenk hayat tarzıyla, gençlerin hoşuna giden nefsani aparatlarla aslında sonu bataklık olan pespaye bir hayatı perdelemektedir.” dedi.

“Sapkın LGBT örgütünün tüm derneklerinin ivedilikle kapatılmasını talep ediyoruz”

Sivil Toplum Kuruluşları adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Mican, “Ailemizi, yeni nesillerimizi hedef alan, milletimizi cinsiyetsizleştirmek isteyen sapkın LGBT örgütünün tüm derneklerinin ivedilikle kapatılmasını talep ediyoruz. Tüm propaganda, reklam ve yayın faaliyetlerinin ivedilikle durdurulmasını talep ediyoruz. Milletimizi ve yeni nesillerimizi zehirleyen, istikbalimizi tehdit eden sapkınlık, sapıklık propagandaları asla özgürlük ve hürriyet olamaz. Teknoloji çağındayız. Globalleşmiş, kocaman bir köy haline dönmüş dünyada elbette çocuklarımız, nesillerimiz teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmalıdır. Fakat devletimizden isteğimiz genel itibariyle koruyucu filtreleme sistemi oluşturarak zararlı yayınların nesillerimizi bozmasına müsaade etmemesi yönündedir. İnsan fıtratı, aile ve değerlerimize karşı açılan bu savaşa tarafsız ve sessiz kalamayız, kalan ve göz yuman da bunun hesabını Yüce Allaha veremez.” şeklinde konuştu.

“Hem dünyanızı hem ahiretinizi yakmayın, mahvetmeyin”

Sapkınların tuzağına düşen gençlere de çağrıda bulunan Mican, Biliyoruz ki çok büyük buhranlar yaşıyorsunuz. Girdiğiniz yol çıkmaz sokak. Hem dünyanızı hem ahiretinizi yakmayın, mahvetmeyin. Bize mutlaka ulaşın. Emin olun ki sizi bu girdaptan kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mücadelemiz ve kavgamız sizi ağına düşürerek bu bataklığa ve karanlıklara hapseden küresel çeteler ve içimizdeki kuklalarına karşıdır.” ifadelerini kullandı.