Diş Dolgusu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ağız ve diş sağlığı kişilerin günlük hayatını etkileyen en önemli durumlardan bir tanesidir. Bu nedenle dolgu ve kaynak tedavisi gibi süreçler titizlikle gerçekleştirilmelidir. Örneğin; diş dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler konusunda araştırma yapmadan harekete geçmemelisiniz. Çünkü yola hazırlıksız çıkarsanız alanında uzman olmayan bir hekimden yanlış tedavi alabilirsiniz.

Diş dolgusu, ağız içinde bulunan diş kayıplarının önlenmesi için uygulanan bir tedavidir. Daha estetik bir görüntü için de çürük ve çatlak dişlerde uygulanabilir. Doktor Özlem Özcan, diş dolgusunun yapılması için profesyonel bir şekilde hizmet vermektedir. Bu aşamada öncelikle dişlerin durumuna bakar ve daha sonra hangi dolgu çeşidinin uygulanacağına karar verir.

Diş Dolgusu Nedir?

Çürük, çatlak veya kırık dişlerin, çeşitli materyaller kullanılarak tedavi edilmesi işlemine diş dolgusudenir. Bu tedavi sayesinde hasar görmüş dişler, tekrar fonksiyonlarını yerine getirebilir. Tedavi çoğu zaman çürüme süreci ilerlemeden uygulanır ve böylece diş kaybının önüne geçilir. Aynı zamanda kanal tedavisi yapılan dişlerdeki oyukların kapatılması için de dolgu uygulanabilir.

Dişlerin çeşitli durumlardan dolayı hasar görmesi, birçok sıkıntıya neden olabilir. Çiğneme fonksiyonunu gerçekleştirememesinin yanı sıra ağrı veya sızıya da neden olabilir. Böyle durumlarda dişlere yapılan dolgu,çok daha büyük sorunların oluşmasının önüne geçer. Çürük dişin kaybını önleyerek işlevini geri kazandırdığı gibi estetik olarak da sorun yaşanmamasını sağlamaktadır.

Diş Dolgusu Nasıl Yapılır?

Tedavi sürecinde diş hekimi, dolgu yapmadan önce ilk olarak hasarı tespit eder. Dolgu işlemi öncesinde herhangi bir tedavi gerekiyorsa onu gerçekleştirir. Özellikle çürük dişlerde uygulanan tedaviden önce çürük bölge temizlenir. Ardından boşlukların doldurulması amacıyla çeşitli malzemeler kullanılır. Bu sayede dişte bulunan çürüğün daha fazla ilerlemesi ve büyük problemlere neden olmasının önüne geçilmiş olur.

Dolgu, dişin tekrar çürümesi gibi durumlarda düşebilir. Böylece dolgu işleminin tekrarlanması gerekir. Dişin iç kısmında bulunan pulpanın zarar görmesiyle birlikte ise dolgudan önce kanal tedavisi uygulanır. Seçilen malzemeye bağlı olarak farklı donanımlı araçlarla işlem gerçekleşir. Dolgudan sonra hastadan ağzının açıp kapatması istenir. Böylece bir sorun olup olmadığı ortaya çıkar ve kontrol sonrasında dişin kendi işlevine kavuşması beklenir.

Diş Dolgusu Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dişlerin dolgudan sonra daha çabuk fonksiyonunu kazanması için dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Diş hekiminiz, dolgu işleminin ardından size gerekli bilgiyi verecektir. Ancak genel olarak diş dolgusundan sonra aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

Anestezi uygulandıysa etkisi geçene kadar hiçbir şey yenmemesi önerilir.

En az bir gün boyunca dolgu yapılan bölge kullanılmamalıdır.

Dolgu işleminin ardından bir süre soğuk ve sıcağa karşı hassasiyet meydana gelebilir.

Anesteziden kaynaklı olarak dudak veya dilin ısırılmamasına dikkat edilmelidir.

Bunlara dikkat edildikten sonra dişler herhangi bir sorun yaşanmadan birkaç gün içinde normal işlevlerine kavuşacaktır.

Diş Dolgusu Çeşitleri Nelerdir?

Eskiden dolgu tedavilerinde en fazla 1-2 farklı materyal kullanılırdı. Ancak günümüzün ilerleyen teknolojisinde çok fazla materyalle dolgu yapılabilmektedir. Hastaların en çok tercih ettiği dolgular arasında ise aşağıdakiler bulunur:

Amalgam diş dolgusu; son dönemlerde az tercih edilse de gümüş, kalay gibi maddelerle yapılan dolgulardır.

Kompozit dolgular; dişin rengiyle aynı olan ve sıkça tercih edilen dolgu çeşididir.

Porselen dolgular; dişin renklenmemesi sebebiyle pek çok kişi tarafından tercih edilir.

Diş dolgusu hizmetleri için seçilebilecek çeşitler yukarıdaki gibidir. Yapılan dolgu sayesinde de hastalar kısa süre içinde dişlerini sorunsuz kullanabilmektedir. Dr. Özlem Özcan ile iletişime geçtiğinizde sizin için en uygun olan dolgu çeşidini seçebilirsiniz.

Diş Dolgusu Fiyatları Ne Kadar?

Dişte çürüğü olan birçok kişi dolgu fiyatları konusunda araştırma yapmaktadır. Diş dolgusu fiyatlarıiçin net bir ücret söylemek yanıltıcı olabilir. Fiyatlar; dişin durumuna ve uygulanacak dolgu çeşidine göre değişiklik gösterir. Örneğin, ağızında bir çürük olan hasta ile darbe sonucu kırık yaşayan hastanın dolgu ücreti aynı olmayacaktır. Bu noktada en doğruyu bilgiyi muayene olarak alabilirsiniz.