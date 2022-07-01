KONYA’DA GÖREVİ BAŞINDA ÖLDÜRÜLEN DR. KARAKAYA KADIKÖY’DE ANILDI

Konya’da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya için Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde anma töreni düzenlendi.

Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başındayken öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Karakaya için Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde önünde anma töreni düzenledi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, hastane yönetimi, doktorlar ve sağlık çalışanlarının yaptığı anma törenine katılarak destek verdi.

Poliklinik bahçesinde yapılan anma töreninde Uzm. Dr. Ekrem Karakaya için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşundan sonra kısa bir konuşma yapan Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği Başhekimi Cenk Volkan Karalök, “Konya’da bir evlat bir baba bir doktor bir sağlık neferini kaybettik. Bu düzenin böyle gitmemesi artık her şeyin yoluna girmesi, güzel günlerin gelmesi için biz burada sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ama bunların artık bir sonunun geldiğini de artık görmek istiyoruz, eksiliyoruz” dedi.