Twitter’dan video nasıl indirilir?

Twitter, bir zamanlar düşüncelerinizin veya sorularınızın 140 karakterlik kısa parçalarını yayınlayabileceğiniz bir web sitesiydi. Ancak son on yılda resimler, videolar, ses klipleri ve daha fazlası için bir iletişim merkezine dönüştü.

Twitter, yalnızca birkaç dokunuşla bir gönderideki fotoğrafları kaydetmeyi kolaylaştırır. Ancak videolar başka bir hikaye. Twitter’dan video indirmek zor olmasa da, birkaç adım daha fazla sürer ve genellikle bir üçüncü taraf uygulaması içerir.

Twitter’da mükemmel bir evcil hayvan videosu buldunuz ancak onu bilgisayarınıza, telefonunuza ya da tabletinize nasıl kaydedeceğinizi bulamıyor musunuz? Popüler sosyal medya sitesinden nasıl video indireceğinize dair bu adım adım kılavuzu oluşturduk.

Twitter, TikTok ve Instagram kadar iyi bir video platformu olmayabilir ancak bu, Twitter’da her gün paylaşılan sayısız harika video olmadığı anlamına gelmez.

İster bir müzik videosu, ister bir fenomen veya arkadaşlarınızla anılarınızı indiriyor olun, birkaç kolay adımda Twitter’dan nasıl video kaydedeceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Herhangi bir Twitter videosunu bilgisayarınıza veya telefonunuza .MP4 dosyası olarak nasıl indireceğinizi aşağıda açıklıyoruz.

Twitter’dan video nasıl indirilir?

Twitter’dan hareketli bir GIF animasyon kaydetmek gibi, bir video indirmek de düşündüğünüzden biraz daha karmaşık bir işlemdir.

Twitter, yerleşik bir videoyu kaydet düğmesine sahip olmak yerine, sitede yayınlanan herhangi bir videoyu indirmek isterlerse kullanıcılarını üçüncü taraf hizmetlerden yardım almaya zorlar.

Neyse ki, Twitter’ın masaüstü ve mobil platformlarını destekleyen bir avuç ücretsiz seçenek var. Bu kılavuzda, Twitter videolarını masaüstünüze nasıl kaydedeceğinize odaklanacağız. Twitter video indirme yöntemlerinden en iyi, kolay ve hızlı olanını sizin için seçtik.

Video içeren tweet’i açın URL’yi kopyalayın https://ssstwitter.com/tr adresine giderek URL’yi yapıştırıp enter’layın. İşte bu kadar! Şimdi videonuzu istediğiniz çözünürlükte indirebilirsiniz.

Bilgisayarınızda yerden tasarruf etme konusunda endişeleriniz varsa, daha küçük bir indirme boyutu seçin. Daha yüksek kaliteli bir videoya sahip olmayı tercih ediyorsanız, daha yüksek çözünürlüğü seçin.

Twitter video indir’mek SSStwitter ile artık çok daha kolay ve hızlı. Tekrar tekrar izlemek, dakikalarca loop’a almak istediğiniz videolar için internetten yemeye gerek yok. İyi indirmeler…