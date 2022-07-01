İBB, İSPARK’ta Kadınları da çalıştırınca ödül aldı

Tek kadın çalışanının bulunmadığı günleri geride bırakan İBB iştiraki İSPARK’ın fırsat eşitliğini destekleyen projesi ödüllendirildi. “Kadınlar Artık İSPARK’ta” projesi, Türkiye’nin en iyi çalışmalarının yarıştığı ‘Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri’nde Kamu Kurumları kategorisinde birinciliği elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK, iletişim sektöründe 50. yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin bu yıl 20’nci kez düzenlediği “Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde” yerini aldı. Başarılı proje ve markalarının başvurduğu iletişim sektörünün ülkemizdeki prestijli ödül programları arasında yer alan ‘Altın Pusula’ ödüllerinde, ‘Kadınlar Artık İSPARK’ta’ projesi, Kamu Kurumları kategorisinde altın pusula ödülüne layık görüldü. 2019’a kadar çalışanlarının tamamı erkeklerden oluşan İSPARK’ta değişimi başlatan fırsat eşitliği ilkesi, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından da takdir gördü.

KADIN ÇALIŞAN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İSPARK, kadın istihdamını sağlayabilmek için Temmuz 2019’da çalışmalarına başladı. Sadece kadınların başvuru yapabileceği ilan oluşturarak kariyer.ibb.istanbul adresinde yayınlandı. Binin üzerindeki başvuru sahiplerinden değerlendirmeleri ve ilgili mülakat süreçlerini başarıyla tamamlayan 50 kadın işe alındı. İSPARK’ın otoparklarında ve çeşitli departmanlarında çalışmaya başladı.

Yıllardır tamamı erkek çalışanlardan oluşan otoparklarda 2019 yılı Eylül ayından itibaren göreve başlayan İSPARK’ın kadın çalışanları, gülen yüzleriyle her gün binlerce sürücüye hizmet veriyor. İSPARK’ta yöneticiler dahil toplam 126 kadın çalışan bulunuyor.

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