HERŞEYİMİZ DÜNE DAİR…

Geçmiş yapışmış yakamıza,
Bırakmıyor,
Yarınımız için adım attırmıyor,
Bugünü yaşamamıza izin vermiyor,
Yarını planlamamıza da,
Dünün kavgasındayız,
Bugünümüz yok,
Yarınımız yok,
Yıllarca geriden yaşıyoruz hayatı,
Bütün suçlu dün,
Bütün başarılar da düne ait,
Acılarımız, öfkelerimiz, kinlerimiz onlarca, yüzlerce yıllık,
Gururlarımız, başarılarımız, sevinçlerimiz de öyle,
Yarını düşünme niyeti yok, gayreti de.
Geleceğe dair fikrimiz yok,
Beklentimiz de.
Dünümüz var sadece,
Övüyoruz dünümüzü,
Sövüyoruz dünümüze,
Her şeyimiz düne dair,
Hesaplaşmalarımız, mücadelemiz,
Endişelerimiz, kaçışlarımız,
Kahramanlıklarımız, korkaklıklarımız,
Sanki biz yaşamıyoruz hayatı,
Yaşayan mezardaki atalarımız.
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