İmplant Tedavisi Hakkında Merak Edilenler

Doğal dişlerin fonksiyonunu en iyi şekilde gerçekleştirebilen alternatif dişleri, implant tedavisi ile sağlamak mümkündür. Titanyum malzemeden imal edilen implantlar, sağlamlığı dolayısıyla doğal dişlerimizin çiğneme fonksiyonunu en iyi şekilde taklit edebilir.

İmplant tedavileri gelişen teknoloji sayesinde çok daha konforlu ve kolay gerçekleştirilebilmektedir. Tecrübeli bir diş hekiminin yanında, güncel ekipmanlar ile gerçekleştirilen izmir implant tedavileri, doğru ağız ve diş bakımları ile birlikte bir ömür sorunsuz kullanımı sağlayabilirler.

Kişinin çene kemiğinde kök implant yapıyı yerleştirmek için yeterli miktarda kemik var ise tedaviye uygunluğuna onay verilebilir. Kişinin sağlıklı olması yeterlidir. Kemik tespiti için tedavi öncesinde 3 boyutlu çene röntgeni gereklidir. Kemik miktarının yetersiz kaldığı durumlarda ise kemik nakli işlemi denilen operasyonlar ile izmir implant tedavisine uygunluk yaratılabilir.

Cerrahi bir işlem gerektiren implant tedavisi, bazı kişiler tarafından ürkütücü gibi görünse de, işlem gören bölgenin civarı anestezi ile uyuşturulacağı için operasyonlar ağrısız şekilde gerçekleşebilir. Cerrahi işlem sonrasında anestezi etkisi geçince diş çekimi sonrası oluşan ağrıya benzer bir durumla karşılaşılabilir. Ağrı kesiciler yardımıyla ağrı sorunu çözülebilir.

Kayıp dişlerin yerine alternatif olarak tercih edilecek olan implant dişler, doğal dişler kadar iyi çiğneme yapabildiği için doğru beslenmeye de olumlu katkı sağlar. Çünkü çiğneme fonksiyonunun düzgün şekilde gerçekleşmesi, sağlıklı beslenmenin en önemli unsurları arasında yer almaktadır.

İmplant tedavileri, cerrahi işlem gören bölgenin iyileşmesinin beklenmesi dolayısıyla 3 ay kadar sürebilmektedir. Sürenin uzun olması, dikişli bölgenin tam anlamıyla iyileşmesinin beklenmesinden kaynaklıdır. Ama tedavi sonunda elde edilecek diş konforu, tedavinin süresinin sorun olmasını ortadan kaldırmaktadır.

İmplantların titanyumdan olması, vücut ile uyum içerisinde olmasını sağlar. Asparagas haberler yüzünden bazı kişiler implantların vücut tarafından reddedildiği korkusunu yaşarlar. Böyle bir şey mümkün değildir. Organ nakli sonrası vücudun kabul etmemesi ihtimali, implantlar için söz konusu değildir.

Bir diğer bilimsel kanıtı olmayan (2022 yılı için geçerlidir) söylenti ise, implantların kanser yaptığı yönündedir. Herhangi bir bilimsel kanıtı yoktur. Bu sebeple bu söylentinin herhangi bir doğruluğu da yoktur. Kişiler güvenle tedavilerini alabilirler.

Hareketli protez (tak çıkar damak) kullanan kişiler için implant tedavisi konfor sağlamaktadır. Damaklarını çıkarıp tekrar takmak istemeyen kişiler implant tedavisi ile bu durumdan kurtulabilirler. Bazı köprü kullanan kişiler de implant tedavisi ile daha konforlu ağız sağlığına ulaşabilmektedir.

İmplant tedavisine uygunluk için yeterli miktarda çene kemiği olması gerekliliğinin dışında, kişinin çene gelişiminin de tamamlanmış olması gereklidir. Bu sebeple 18 yaş altı kişilere tedavi önerilmemektedir. İmplant tedavisi, 18 yaş ve sonrasında düşünülmesi gereken tedavidir.

İmplant tedavisinin en çok merak edilen taraflarından biri de fiyatıdır. Pahalı bir tedavi gibi bilinmesinin sebebi, ilk çıktığı zamanlardaki yüksek fiyatlardan kaynaklıdır. Zamanla birçok firma implant için piyasaya girmiştir. Yerli üretim implantlar da kişilere opsiyon sunmaktadır.

İmplant Diş Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Tedavi hakkında net bilgiye internet ortamında ulaşmak biraz zordur. Hekim ve kliniklerim sanal ortamda fiyat bilgisi paylaşmaları yasaktır. Genelde paylaşılan ücretler malzeme hariç fiyatlar olmaktadır. Tercih edilecek veya önerilecek implant markası, değişik fiyatlarla karşılaşılmasına sebep olur.

Ağız içinde implant tedavisi için engel oluşturan unsurlar var ise onların öncelikle tedavi edilmesi gerekebilir. Bu sebeple de tedavi fiyatına ilave maliyetler yüklenebilir. Net bilgi için klinik muayene şarttır. Tedaviyi olmaya karar verdiğiniz hekim veya klinik ile iletişime geçmek, izmir implant fiyatları hakkında doğru bilgilere erişmenize imkan sağlar.

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