Büyük Çamlıca Camii Minareleri Arasından Dünyanın 5. En Büyük Bayrak Uçurtması Havalanacak

Kısa adı ÜSİMDER olan Üsküdar İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen karne şenliği Büyük Çamlıca Camii avlusunda çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında; cami minareleri arasından Dünyanın en büyük bayrak uçurtması olan Türk bayrağı uçurtma havalanacak.

2021-2022 Eğitim öğretim yılının sonlanması ile karne sevinci ile karşılaşacak olan öğrencilerin heyecanını yükseltecek ve onları eğlendirecek bir program hazırlayan Üsküdar İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği, Büyük Çamlıca Camii ve Üsküdar Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceği program da bin tane de uçurtma dağıtacak ve Çamlıca tepesi uçurtmalarla dolacak.

Uluslararası uçurtma festivallerinde ülkemizin gururu olan Türk Uçurtma Takımı da birbirinden ilginç ve devasa uçurtmalarla gösteriler yapacak. Dünyanın 5. En büyük bayrak uçurtması olarak bilinen 60 m2’lik dev Türk Bayrağı uçurtma ve 150 tane Türk Bayrağının tek ipte uçurulacağı 225 metrelik tren uçurtma gösteriye damgasını vuracak.

Konuyla ilgili basına açıklama yapan ÜSİMDER Başkanı Mahmut Hakkı Sezer özetle;

2021-2022 eğitim döneminin son günü olan 17 Haziran Cuma günü, Büyük Çamlıca Camii yerleşkesinde öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte geride kalan eğitim döneminin stres ve yorgunluğunu hep birlikte eğlenerek ve öğrenerek geride bırakmak için ÜSİMDER’in Karne Şenliği organizasyonunda bir araya geliyoruz.



Karne Şenliği kapsamında çocuklarımız Nasrettin Hoca ile buluşarak sureler okuyacak, mendil kapmaca, halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma gibi oyunlar oynayacak, Hacivat-Karagöz’ün atışmaları ile eğlenceli vakit geçirecek, dağıtılan yüzlerce uçurtmayı uçurarak onların gökyüzünde raksedişini izleyerek keyifli bir gün geçireceklerdir. Özellikle Türk Uçurtma Takımının gerçekleştireceği uçurtma gösterileri programa ayrı bir renk katacaktır.

Bu güzel ve mutlu günde bütün mezun, mensup ve gönüldaşlarımızı çocuklarıyla birlikte yanımızda görmek bizi ziyadesiyle memnun edecektir.



Bir eğitim dönemini daha geri de bırakırken; Kıymetli kardeşlerimize başarılarla dolu bir hayat diliyoruz” dedi.

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