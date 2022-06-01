Kira artışına yapılan yeni düzenlemeyle yıllık en fazla yüzde 25 sınırı getirildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Konut kiraları 1 yıl süreyle bir önceki kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu’na katıldı. Burada konuşan Bozdağ, şu anda mahkemelerde 8 milyon uyuşmazlığın olduğunu belirtti.

Hakim ve savcı sayısının 2002 yılından bugüne büyük bir oranda artırıldığı ifade eden Bozdağ, 2002’de 6 bin 113 olan hakim sayısının bugün itibariyle 15 bin 242’ye, 3 bin 226 olan savcı sayısının ise 7 bin 434 çıkarıldığını açıkladı.

2017 yılından beri yaklaşık 3 milyon uzlaştırma çerçevesinde işin çözüldüğünü söyleyen Bozdağ, “Çok büyük bir rakam bu, 2021 yılında 230 bin 50 uzlaştırma kapsamında dosyanın sonuçlandığını görüyoruz. Bu da büyük bir rakam ama Türkiye’deki ceza davalarının sayısına baktığımız zaman bu rakamın o sayı yanında çok az olduğunu da buradan ifade ederim. Uzlaştırmanın kapsamını genişletmek konusunda yeni dönemde yeni adımlar atacağız” diye konuştu.

“Hakaret kim tarafından söylenirse söylensin suçtur”

Hakaret dosyalarındaki yoğunluğu hatırlatan Bozdağ, bu konuda sadece Ankara’da geçtiğimiz yıl 47 bin şikayet davası olduğuna değinerek, “Bu rakama baktığınız zaman rakamın çok üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması nedeniyle orada belki görülmeyeceğini düşünerek pek çok sinkaflı ifadeyi düşünce ve fikir olarak zikretmeye çalışan kişiler türedi. Hakaret Türkiye’de suç, dünyanın her yerinde de suçtur. Kim tarafından kime söylenirse söylensin suçtur. Bunun sınırını yargı çiziyor. Yargının da hakaretle eleştiri sınırını ayırırken çok itina göstermesi gerekir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemlerine işaret eden Bozdağ, kendisinin iktidara geldiği takdirde rahat rahat insanların tweet atacağını söylemesi üzerine “Ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu’na soruyorum. Kaç dosyada bugüne kadar sizin aleyhinize tweet attılar diye şikayet ettiğiniz kişilerle uzlaşmaya oturdunuz” değerlendirmesinde bulundu.

“Avrupa parlamentosunun Türkiye’ye karşı daima objektif ve tarafsız olmasını bekliyoruz”

Avrupa parlamentosu Türkiye’yle ilgili raporunu oylamasını ve kabul etmesine değinen Bozdağ, “Biz Avrupa parlamentosuyla ilgili konularda Türkiye’ye karşı daima objektif ve tarafsız olmasını bekliyoruz. Başka ülkelere, Yunanistan’a, Fransa’ya, Almanya’ya nasıl davranıyorsa Türkiye’ye de aynı şekilde davranmasını, onlara hangi gözle bakıyorsa Türkiye’ye de aynı gözle bakmasını istiyoruz. Ama bakmıyoruz. Türkiye’ye terör örgütlerinin gözüyle bakıyorlar. Terör örgütlerinin yazdıklarıyla çizdikleriyle Türkiye hakkında raporlar oluşturuyorlar sonra da Türkiye’den bizim raporlarımızı neden kâle almıyorsunuz diye eleştiriyorlar. Biz Türkiye’ye karşı ön yargıdan uzak objektif adil tarafsız her raporu bugüne kadar başımızın üstünde gördük ve gereğini yaptık. Ama Türkiye’de olup bitenleri çarpıtan terör örgütlerinin sözlerini raporlara yansıtan ve Türkiye’ye karşı ön yargıyı raporlaştıran bir raporu kim kabul ederse etsin biz onlar karşısında Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukukunu korumakta kararlıyız. Ama tarafsız olan her konuyu da bu eleştirilerden farklı olarak gereğini yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Buradan da muhataplarımızı bize karşı tarafsız davranmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Konut kiraları 1 yıl süreyle bir önceki kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek”

Son günlerin en yoğun konularından biri olan kira artışı konusu değerlendiren ve bu konuda yeni çözümlerin getirileceğini söyleyen Bozdağ, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’la beraber yaptığımız çalışma sonucunda konut kiralar bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm borçlar kanununa Adalet Komisyonu’nda eklenecektir. Böylelikle konut kiralarına 1 yıl süreyle bir önceki kira bedelinin 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemenin geçici olmasına özellikle karar verdik. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin bir noktada durmasına özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar” açıklamasında bulundu.

Bakan Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleştirilen sempozyuma Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, bazı illerin Cumhuriyet Başsavcıları ve Savcıları da katıldı