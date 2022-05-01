KURTULUŞA İLK ADIM 19 MAYIS 1919…

Düşünün;

O günlerdeki acıyı, acımasız tabloyu ve çaresizliği düşünün.

İstanbul; İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan askerlerinin işgali altında,

Kars, Çanakkale, Antep, Maraş, Urfa, Konya, Samsun, Musul, Batum, Bilecik, Merzifon, Urla İngiliz işgali altında.

Adana, Gaziantep, Dörtyol, Mersin, Afyonkarahisar, Trakya Fransız işgali altında.

Ardahan Gürcü İşgali altında.

İzmir, Ege bölgesi Yunan işgali altında.

Konya, Antalya, Akşehir, Kuşadası, Bodrum, Fethiye ve Marmaris İtalyan işgali altında.

Kars ve çevresi Ermeni işgali altında.

Önce bu tabloyu düşünün, neden ve nasıl bu hale geldiğimizi düşünün, o dönem kim ne yapıyor, kim ne yapmış düşünün.

Ve Bugün; 19 MAYIS 2022’de

Samsun’u, Erzurum’u, Sivas’ı, verilen mücadeleyi, yapılanları düşünün.

Bir kurtuluş destanı nasıl yazılmış, neler yapılmış, ne şartlar altında yapılmış düşünün.

Tek dertleri vatan, millet, bayrak olan, canlarını bu vatan için veren, bu toprağa kefensiz düşmüş şühedayı, Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını düşünün.

Bu milletin vatan, millet, bayrak aşkıyla bir araya geldiğinde bütün yokluğa, yoksulluğa rağmen iman, inanç, cesaretle, zorluklar ve engeller karşısında bahaneye sığınmadan, bölünüp parçalanmadan, ağlayıp sızlamadan yedi düvele karşı başardıklarını düşünün.

Ve bugün de, yarın da, gelecekte de Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyetinin asıl düşmanlarının ‘‘İstiklal Savaşını keşke Yunanlılar kazansaydı’’, ‘‘Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir’’ diyen, Türk Milletine, Türkiye Cumhuriyetine, İslâm’a düşmanlığını açıkça dile getiremediği için Atatürk düşmanlığına sığınan ikiyüzlü, hain, münafık, Yunan dölleri, Ermeni tohumları, Rum artıkları, Fetö, PKK hainleri, İngiliz, Fransız, Rus, ABD uşakları ve bu münafık hainlere inanan, alkışlayan, destek verenler olduğunu asla unutmayın.

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”