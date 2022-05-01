Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1′ İlk düdük geldi ve maç başladı.

4. dakikada Fenerbahçe’nin baskısı sonucu topu önünde bulan Osayi-Samuel’in ceza yayı yakınından ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Viviano meşin yuvarlağı çeldi.

15. dakikada sol kanattan Diego Rossi’nin kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak sol taraftan dışarıya gitti.

23. dakikada sağ taraftan Caner Erkin’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Borini’nin kafa vuruşunu kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

27. dakikada Miha Zajc’ın ceza yayının sağından vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kurtardı.

33. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vivano’da kaldı.

38. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

40. dakikada Caner Erkin’in pasında topla buluşan Pesic’in ceza yayının solundan vuruşunda kaleci Altay Bayındır yerden sol köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45′ İlk yarı sona erdi.

46’İkinci yarı başladı

54. dakikada Diego Rossi’nin sol taraftan pasında topu alan Osayi Samuel’in ceza yayı solundan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

57. dakikada Borini’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı gitti.

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Mor’un topla ilerleyip ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

64. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Diego Rossi ceza sahası içinde bulunan Miha Zajc ile verkaç yaptı. Pozisyonun devamında Rossi’nin penaltı noktasına yakın bir noktadan sol tarafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

68. dakikada Serdar Dursun’un pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Osayi-Samuel’in çaprazdan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

78. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan ortasında kale önünde iyi yükselen Pesic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarıya gitti.

90+1. dakikada Luiz Gustavo’nun ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare (Jose Sosa dk. 75), Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun (Enner Valencia dk. 75)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Mergim Berisha, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Attila Szalai, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic (Yann Karamoh dk. 68), Lucas Biglia, Fabio Borini (Samed Onur dk. 85 ?), Emre Mor (Jimmy Durmaz dk. 80 ?), Ahmed Musa (Levent Mercan dk. 68), Aleksandar Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Jure Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Adnan Uğur, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)