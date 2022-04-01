Umut Vurdevir, “Hedefim sigortacılık sektöründe en iyisi olmak”

Hem başarılı hem hayırsever İş İnsanı Umut Vurdevir, sigortacılık sektörü, hedefleri, yer aldığı sosyal projeler gibi birçok konuda sorularımızı yanıtladı. Genç yaşında girdiği sigortacılık sektörüne yıllarını veren Umut Vurdevir, “Tırnaklarımla kazıya kazıya bu günlere geldim. Hedefim sektörde en iyisi olmak” diyor.

Sigorta sektöründe 20 yılını geride bırakan İş insanı Umut Vurdevir, iş hayatındaki başarıları kadar sosyal projelerde yer almasıyla da dikkat çekiyor. Babasının vefatı ile okulunu yarıda bırakmak zorunda kalıp genç yaşında girdiği iş hayatında bu gün sektöründe adından söz ettirmeyi başarmış, örnek kişiliği ile de takdir ediliyor. İş hayatında yaşadığı zorluklardan bu günlere gelen Umut Vurdevir, o günleri anlatırken, “Zor günlerimde kimseden destek görmedim, bu yüzden insanlarla empati kuruyorum” diyor.

Bir çok sivil toplum kuruluşu ve yerli vakıflarla sosyal dayanışma ağı kurarak insanlara destek olmayı misyon edinen Umut Vurdevir, gazetemizin sorularını içtenlikle yanıtladı. Röportajı İş insanı Umut Vurdevir’in Beylikdüzü’ndeki villasında yaptık. Yeşillikler içindeki Bahçede güvercin ve köpek kulübesi dikkatimizden kaçmıyor. Umut Vurdevir’in hayvan ve doğa sevgisini de öğrenmiş oluyoruz. Biz sorduk, Umut Vurdevir cevapladı.

• Sizi daha yakından tanımak isteriz. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

7 Haziran 1987’de Fatih ilçesinde doğdum. Öğrenim hayatıma Şişli Özel Bilgi okulunda başladım. Lise yıllarım ise Yeşilköy 50.Yıl Lisesi’nde geçti. 2005 yılında babamın vefatından dolayı eğitim hayatımı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Sonrasında geç yaşımda çok arzuladığım çalışma hayatına başladım.

• Okuldan ayrılmak zorunda kaldığınız için üzülmediniz mi?

Üzüldüm evet. O günden bu güne içimde okuma ile ilgili bir açlık vardır. Her zorluğu bir imtihan olarak gördüm. Her sabah ders zili çaldı diye uyanıyorum. Yeni bir sınıf, yeni okul hayatı. Hayat okulunda herkes gibi bende bir mücadele içinde oldum hep.

• Genç yaşta iş hayatına atılmak kolay ş değil. Bunun zorluklarını yaşadınız mı?

İş hayatımda çok zorluklar yaşadım. Hiçbir şey kolay olmadı. Genç yaşımıza rağmen iş hayatım hep bir mücadele ile geçti. Zor zamanlarımda her hangi bir yerden kimseden pek yardım görmedim. Merdivenleri tırnaklarımla kazıya kazıya çıktım. Bu yüzden de insanlarla empati kurmaya çalışıyorum.

• Biraz da işlerinizden bahsedelim. Hangi sektörde hizmet veriyorsunuz?

20 yıldır sigorta sektöründeyim. Abis asist olarak, sigorta şirketlerine hasar restorasyon hizmeti sunuyoruz. Bir nevi sigorta şirketlerine asistanlık yapıyoruz.

• Şirket merkeziniz nerede var mı şubeleriniz?

Şirketimizin merkezi Beylikdüzü’nde. Yakında diğer illerde de şubeleşeceğiz. İlk şubemizi ise İzmir’e açacağız.

• Şubeleşme işi sizi yormayacak mı?

Daha çok insana hizmet verebilmek, sigorta hasarlarına bir çözüm bulabilmek adına hizmet ağımızı genişletiyoruz. Tabi ki daha çok istihdam sağlamış olacağız.

• Sektörde sizi öne çıkaran etkenler nelerdir?

Sektörde 20 yıllık bir tecrübem var. Bu işin hem tekniği hem de hem de psikolojisini çok iyi bildiğimi söyleyebilirim. Tabi ki müşteri memnuniyeti bizim önceliğimiz. Bizde para kazanmak ikinci plandadır. Eğer müşteri yaptığınız işten memnun olmamışsa kazandığınız o paranın da benim açımdan pek bir değeri yoktur.

• Hangi Firmalarla çalışıyorsunuz?

HDI, Sompo Japan, Türkiye Sigorta, Ankara Sigorta, Axa, Doğan Brokerlik vb. kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Sektörde değerli büyüklerimde var onları anmadan da geçemeyeceğim. Eksper Süha Karamanoğlu da onlardan biri. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum.

• Anladığımız kadarı ile sektörde büyük hedefleriniz var. Bu hedeflerinize nasıl ulaşacaksınız?

Bir yandan hizmet sağlarken bir yandan da firma olarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sigorta sektöründe gelişimin anahtarı Ar-Ge çalışmalarıdır. Ar-Ge ve İnovasyon konularını çok önemsiyoruz. Personel eğitimlerine çok önem veriyoruz. Teknolojinin çok hızla geliştiği ve değiştiği bir dünyadayız. Kedimizi sürekli teknolojik olarak da geliştiriyoruz.

• Sektörde rakiplerinize göre iyi olduğunuzu düşünüyor muzunuz?

Geçtiğimiz yıl sigorta dalındaki bir kuruluş ‘En hızlı çözüm’ alanında şirketimizi birinci seçmişti. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösterdi ve bizi daha çok çalışıp, hizmet üretmemiz noktasında bizi motive etti.

•Nedir en büyük hedefiniz?

Çalışma hayatımda hep hedeflerim olmuştur. Ayağımızı sağlam yere basarak, hep çalışarak bu hedeflerimize ulaşmaya çalıştık. Daha çok istihdam, maddi ve manevi olarak daha çok sosyal projelerde yer almak, kendimizi geliştirerek ülke ekonomisinde sektör olarak söz sahibi olmak istiyoruz. Kısaca sektörde en iyisi olmayı hedefliyoruz.

•İnsanlarımızın sigorta konusunda yeterli bilince sahip olmadığı hep konuşulur. Siz de buna katılıyor muzunuz?

Ne yazık ki halen sigortanın önemini kavrayamayan insanlarımız var. İnsanlarımız sahip olduğu malına bir hasar olduğu zaman anlayabiliyor. Oysaki sigortalı olmak çok önemlidir. Örneğin bir fabrikada bir su baskın bir yangın olduğu zaman iş ve maddi kaybından birçok zarar birden oluyor. İşi duruyor, kepenk kapatıyor. Tekrar o iş yerini açmak, yeni bir yer açmak kadar zordur.

• Sizin sigortalıya bu aşama nasıl bir hizmetiz oluyor?

Biz firma olarak A’dan Z’ye, hiç afet yaşanmamış gibi, sigortalının iş yerini eskisinden daha iyi hale getirip teslim ediyoruz.

• Biraz da sosyal yaşantınızdan bahsedelim. Birçok sivil toplum kuruluşu ile sosyal projelerde yer aldığınızı öğrendik. Neler yapıyorsunuz anlatır mısınız?

Yardım dernekleri, kurumların ve yerli vakıfların yaptıkları çalışmalara destek olmaya çalışıyorum. Hep beraber bir dayanışma ağı oluşturuyoruz. Örneğin 23 Nisan’da Düşler Orman çocukları Kafe ve okulu açılacak. Biz de o gün orda olacağız. Projeyi başından beri takip ediyorum. Bu projeye maddi ve manevi olarak deştiğimizi sağladık. 23 Nisan’da hep beraber açılışını gerçekleştireceğiz.

•Anladığımız kadar yardımlaşmayı ve yardım etmeyi seviyorsunuz?

Evet. Aynen öyle. Yine Boğaziçili gençlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşu olan TOKTUK’un askıda yemek projesi var. Bu projeyi canı gönülden destekliyorum. İhtiyacı olan herkese yetişmeye çalışıyorlar. Bende maddi ve manevi deştiğimi sağlamaya çalışıyorum. Buna benzer sivil toplum kuruluşları ile oluşturduğumuz dayanışma ağı ile ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek oluyorum ve olmaya devam edeceğim.

Şimdilik noktayı koyuyoruz. Röportajımızın kalan bölümünü haftaya paylaşacağız. İş insanı Umut Vurdevir, hayvan sevgisinin nereden geldiğini, sokak hayvanları ile ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini anlatacak. Ayrıca doğa sevgisini, sevdiği kitapları, en son okuduğu Yazar Selcen Gür’ün Sır ve gölge kitabının kendisini nasıl etkilediğini, ailesinin kendisi için önemini, hobilerini, yaptığı sporları, sosyal medyayı niçin kullandığını, yer aldığı sosyal projeleri ve merak edilen birçok konuyu siz okuyucularımızla paylaşacak. Ayrıca röportajın devamında güvercin kulübesindeki güvercinleri ve Umut Vurdevir’in çok sevdiği köpeğini de görme fırsatınız olacak.

Galeri