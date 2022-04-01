23 NİSAN

Türk Milleti’nin milli, manevi, sosyo-kültürel yapısına ve değerlerine en yaraşır yönetim biçimi olan Demokratik Parlamenter Cumhuriyetin temelinin atıldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı, Türk Milleti’nin, Allah’ın izni ve nasibiyle, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kula kulluktan Allah’a kulluğa yükseldiği, millet olmaya, özgür vatandaş, özgür birey olmaya adım attığı gün ve yediden yetmişe Türk Milletinin bayramı ve gurur günü olan 23 Nisan; Türk Milletine ve bu topraklarda yaşayıp bu vatanı, bu milleti seven, Türkiye Cumhuriyetine, Türk Milletine ihanet ve düşmanlık hissi taşımayan herkese hayırlı, uğurlu, kutlu olsun..

Bizlere vatanın, milletin, devletin, bayrağın, özgürlüğün, özgür birey olmanın, insanca yaşamanın kıymetini, adaletin ve eşitliğin önemini, sadece Allah’a kulluk ve iman etmenin değerini ve bu değerlere bağlılığı, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları vesilesiyle, gösteren Yüce Allah’a şükrediyor, bu değerleri öğreten, yaşatan bütün öğretmenlere, eğitimcilere, vatanseverlere, annem öğretmen Şükran Yılmaz, rahmetli babam öğretmen Sezai Yılmaz’a, ülkemin milli ve manevi değerlerine bağlı, insanlığın üst değerleriyle donanmış bütün insanlarına şükranlarımı sunuyorum..