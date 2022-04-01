Kadıköy İlçe Millî Eğitim’den Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ne Eğitim Malzemesi Yardımı

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne Ait Yardım Tırı Kuzey Makedonya Cumhuriyetine Ulaştı.

Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Kuzey Makedonya Cumhuriyetine yollanan yardım yardım tırı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Devlet Danışmanı Gönül BAYRAKTAR tarafından teslim alındı.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında uzun süredir devam eden işbirliği çerçevesinde Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Ali Fethi Okyar” Debreşte, “Kardeşlik Birlik” Ohri, “Sraşo Pincur” – Yosıfovo (Kalkova Şubesi), “Nikola Karev” – Kruşevo ilkokullarına Okularına ve “Dimitar Vlahov” – Üsküp Görme Engelliler Okuluna öğrenci masası ve sandalyesi, yazı tahtaları, öğrenci kıyafeti ve okul malzemelerinden oluşan yardım yapıldı.

Daha öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında geçen görüşmeler çerçevesinde, 2021 yılı Ağustos ayında Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Kuzey Makedonya Cumhuriyetinden gelen Türk öğretmenlerine bir haftalık hizmet içi eğitim verilmişti.