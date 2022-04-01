“Dünya Sanat Günü Onur Ödülleri” 3. Kez Sahiplerini Buldu

Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, tüm dünyada Sanat Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), İstanbul Sanat Derneği ve Artshop Yayıncılık’ın katkılarıyla, BAU Teras 212’de bir ödül etkinliği düzenlendi. Sanatın gelişmesini ve yayılmasını teşvik etmek amacıyla kutlanan Dünya Sanat Günü’nün ödül töreni, sanat dünyasındaki pek çok ismi bir araya getirdi.

“15 Nisan Dünya Sanat Günü Onur Ödülleri” töreninde moderatörlüğü Vedat Akdamar ve Yıldız İbram yaptı. Açılış metnini okuyan Yeliz Nur, Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ın, Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam’ın 2011 yılında önerisi ve UNESCO’ya bağlı IAA/ Uluslararası Sanat Derneği’nin onayı ile 2012 yılından beri “Dünya Sanat Günü” olarak kutlandığını belirtti.

Enver Yücel (BAU Global ve Bahçeşehir Ün. Mütevelli Heyeti Bşk.), Osman Öztürk (İstanbul Kültür Sanat Derneği Onursal Bşk.), Aslıhan Umar (BAU Konservatuvar Direktörü), Tamer Levent (Oyuncu/Yönetmen) ve İnci Otman (118 Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni) yaptıkları konuşmalarda, sanatın önemini ve iyileştirici gücünü vurguladılar.

Özetle, “Sanatın kalıcı olduğunu ve dünyayı anlamlı kıldığını, güzel duyguları harekete geçirdiğini, sanatsız bir toplumun estetik olamayacağını, Sanatın hem toplum hem de sanat için olduğunu, Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözleriyle sanata verdiği önemi gösterdiğini, sanatın toplumlara hoşgörü ve barışı getirdiğini, sanatın hem toplum hem de sanat için olduğunu; sanatın, sanat dalları kapsamında değil, daha geniş bir yaşama biçimi olarak düşünülmesi gerektiğini” ifade ettiler.

Müzik dinletisinin ardından opera sanatçıları, heykeltraş ve şairin yanı sıra ve çeşitli mesleklerden isme ödülleri verildi. Bu yıl, bu kategorilere Dijital Sanat da eklenirken, sanat galerilerinin temsilcileri ve eğitimciler de unutulmadı. Ödüle layık görülenler ise şöyle:

Enver Yücel (BAU Global ve Bahçeşehir Ün. Mütevelli Heyeti Bşk.), Gülsin Onay (Piyanist), Gülseli İnal (Şair), Nur Sürer (Sinema Oyuncusu), Hakan Altıner (Oyuncu/Yönetmen), Işıl Özgentürk (Yazar), Eda Taşlı (Heykeltraş), Zafer Erdaş (Opera Sanatçısı), Akın Ekinci (Ressam), Otilia Radulescu İpek (Opera Sanatçısı), Yahşi Baraz (Sanat Kuruluşu), Volkan Kural (Seramik Sanatçısı), Prof. Dr. Ateş Acarsoy (Seramik Sanatçısı), Sadi Diren (Seramik Sanatçısı) Çerkes Karadağ (Fotoğraf Sanatçısı), Tarık Tolunay (Dijital Sanatçısı), Şenova Ülker (Jazz Sanatçısı), Buğra Özer (Seramik Sanatçısı) ve İstanbul İzev Vakfı (İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı Başkanı-Hakan Kural).

“15 Nisan Dünya Sanat Günü Onur Ödülleri” tören etkinliği, sanatı ve sanatçıyı yaşatmak dileğiyle son buldu.

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