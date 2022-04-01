Şahsuvaroğlu’nun, Erzurum’a Yüksek hızlı tren çağrısına yoğun destek

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’dan tüm hemşehrilerini heyecanlandıran Erzurum’a ulaşım yatırımlarının arttırılması ve hızlandırılması çağrısı çok ciddi destek gördü.

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’nun, Bürokratlar ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen iftar programında yaptığı konuşmada Erzurum’un havayolu ve demiryolu ulaşım konusunda gündeme getirdiği “ Yüksek hızlı tren Erzurumumuza çok yakışacak ve THY sefer sayılarını daha da artırmalıdır ” ifadesi, gerek Erzurum’dan ve gerekse ülke genelindeki hemşehrilerinden yoğun şekilde destek gördü. Özellikle sosyal medyada çok yoğun şekilde paylaşımlar yapılırken, destek mesajlarıyla karşılık gösterildi.

Ülkemiz büyürken Erzurum’da payına düşeni almalıdır

Şahsuvaroğlu konuşmasında; “Evet ülkemiz büyüyor. Birçok alt yapı, üst yapı, havalimanı, demiryolu ve gurur kaynağımız Milli Savunma Sanayi hamleleri yapılıyor. Artık yurt dışına kendi ürettiği İHA – SİHA ve helikopterleri çok şükür ki ihraç eder hale geldik. Bu gelişmelerden Erzurum’un da kendine düşeni alacağını düşünüyoruz. Erzurum şehrimiz artık her alanda kendine yer buluyor.

Turizm noktasında ise özellikle yiyecek içecek ve eğlence alanında gidecek çok yolumuzun olmasının da altını, bir kez daha çizme ihtiyacı hissediyorum. Bunun yanı sıra son yıllarda özellikle kış turizminden aldığımız pay; yapılan modern tesisleşme yatırımları ve havalimanına yapılan cat-3A ile bu daha da artacak ve şehrimizin ekonomisine pozitif yansıyacaktır diye umutlanıyoruz.

THY Erzurum sefer sayıları daha da artırılmalıdır

Bununla beraber özellikle THY sefer sayılarını daha da artırarak devam ettirmesini gönülden diliyorum. Doğu Karadeniz bölgesiyle kıyasladığımızda sefer sayıları noktasında biraz daha mesafe kat etmemiz gerçeği, aşikârdır.

Yüksek hızlı tren Erzurumumuza çok yakışacak

Gönül istiyor ki yüksek hızlı tren Sivas’ta kalmasın, Erzurum’a kadar uzansın, bunu da vakfımız adına sizlerden talep etme ve hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Yüksek Hızlı Tren, Cumhuriyetin taşıyıcı kolonu Erzurum şehrine çok yakışacak ve eksik olan bacağını da tamamlanmış olacaktır.

Yüksek Hızlı Tren Erzurumumuza çok yakışacak, Dadaş diyarı Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu kadim şehire Yüksek hızlı Trenin gelmesini gönülden diliyoruz. Söz, ilk seferini Erzurum’da bar oynayarak karşılayacağız” dedi.

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