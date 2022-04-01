AVUKATLAR GÜNÜ KADIKÖY CKM’DE KUTLANDI

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri İletişim Komitesi tarafından, Avukatlar Günü nedeniyle 6 Nisan günü, Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir hukuk söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinliğe, Av. Mehmet Fırat Pürselim ve Av. Özlem Barlok konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında Yazar-Editör Hatice Dökmen, hukuku üstün kılmak ve insan onuruna yakışır bir adalet sağlamak için avukatların büyük sorumluluk üstlendiklerini ifade ederek, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladı.

Aynı zamanda edebiyat camiasında yer alan konuşmacılar Av. Mehmet Fırat Pürselim ve Av. Özlem Barlok, sözlerine edebiyat yaşamlarını anlatarak başladı.

Daha sonra, savunmanın kutsallığına vurgu yaptıkları konuşmalarında özetle, “hukukun genel kaide üzerinden baktığını, hukuku uygularken kamu vicdanını kanatmamak gerektiğini, sonuçta hukuku uygulayanın da insan olması nedeniyle bazı aksaklıklar yaşandığını, hukukun genel kaideler üzerinden yürüdüğünü, avukatın ilgisini ve bilgisini birlikte ortaya koyması gerektiğini, zaman zaman vatandaşların gösterdiği tepkinin farkında olduklarını, ancak hukukun tek tek olaylar bazında değerlendirilemeyeceğini, toplum ve hukuk ne kadar düzgün olursa olsun, yasaların nasıl uygulandığının önem taşıdığını” ifade ettiler.

Etkinliğin ikinci bölümü ise, soru-cevap şeklinde geçti. Av. Mehmet Fırat Pürselim ve Av. Özlem Barlok, katılımcıların sorularını yanıtladı. Soruların ağırlıklı olarak, son dönemde yaşanan kira artışları kapsamında kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan sorunlar olduğu gözlendi.

Etkinlik, katılımlarından dolayı konuşmacılara plaket verilmesiyle sona erdi.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

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