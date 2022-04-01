ORUÇ ŞAHİDİM OLSUN…

Çoğu helal bile orucu bozarken, haramların oruç bozmadığını düşünenler ve oruçluyken midelerini boş bırakmaktan başka bir eylem yapmayanlar bilsin ki;

Yalan söylemek, insanları aldatmak, kul hakkı yemek,

Allah’ı bırakıp kullara bel bağlamak,

Emaneti ehline vermemek, liyakatsizleri makam sahibi yapmak,

Yetimin, fakirin, fukaranın hakkını yemek,

Kin, nefret tohumları ekmek, haset etmek,

Kibir, tekebbür veya istikbâr sahibi olmak,

Tarafgirlik, yobazlık, bağnazlık yapmak, taassup sahibi olmak,

Dedikodu, gıybet yapmak, iftira atmak ve diğer bütün haramlar orucu ve orucun sıhhatini bozar.

“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” Hz. Muhammed (sav). (Buhârî, Savm, 8)

“Ey iman edenler! Takva üzere olasınız, tövbe edip günahlarınızdan arınasınız, fenalıklardan ve Allah’a karşı gelmekten korunasınız, Allah’a sığınıp emirlerine yapışasınız, kulluk ve sorumluluk şuuruyla haklarınıza, özgürlüklerinize sahip çıkasınız, şahsiyetli davranasınız, dini, insani ve sosyal görevlerinizin bilincinde olasınız diye, oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı.” (Bakara / 183).

Bakınız Yüce Allah; orucu aç kalasınız diye sizlere farz kıldım demiyor. İşte bu sebeple de orucunuz sadece bir şeyler yiyip içmediğinize değil, imanınıza, Allah’ı sevip sevmediğinize, Allah’a gerçekten bağlı olup olmadığınıza, bütün haramlardan, bütün kötü hallerden sakınıp sakınmadığınıza şahitlik edecektir.

Allah katında hayırlı ve makbul olan oruç; şeytanı ve nefsi etkisiz hale getirir, maddî, manevî temizlik sağlar, insanı nefsi ve bedeni arzularının tahakkümünden kurtarır, ruhu özgürleştirir, kalp gözünü açar, sabrı öğretir, kişiyi olgunlaştırır, iyi insan yapar, Müslümanın, Allah’ın Fatiha Suresinde bizlerden istediği gibi, gerçek bir Mümin olmasına vesile olur.

İnsan; iyi insan olup olgunlaşınca da insanların ve dolayısıyla Allah’ın rızasını kazanır. Bütün ibadetlerin hedefi de zaten iyi insan olmak, insanlığa faydalı bir kul olmak ve Allah’ın rızasını kazanmaktır.